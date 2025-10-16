Vikariat som Servicehandläggare
2025-10-16
Inom IT- och kommunserviceavdelningen finns Servicecenter, IT och Servicedesk. Servicecenter är den första kontakten för medborgarna i Kumla som levererar en enkel väg in, med snabb service och effektiv handläggning. Servicecenter utgör navet i kommunens kommunikation med invånare, besökare och näringsidkare. Kumla är en modern kommun som i mötet med medborgare förenklar vardagen genom att tänka digitalt först.
Tycker du om att ge service både via telefon och i möten med våra medborgare, då kanske det här är ett vikariat för dig?Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats med varierande uppgifter i högt tempo tillsammans med positiva och professionella kollegor. Vi finns i moderna lokaler med ny teknik i stadshuset mitt i Kumla.
Som servicehandläggare kommer du att arbeta inom kommunens Servicecenter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är allt från att ge vägledning till att handlägga ärenden. Stor del av arbetet består av telefonkontakt men även av personlig service i vår reception. Servicecenter arbetar på uppdrag av våra förvaltningar och bolag för att ge service till våra invånare, besökare och näringsidkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utåtriktad och värdesätter att ge god service. Arbetet i Servicecenter kräver att du är lugn och trygg även i stressade situationer. Du är en ansvarsfull person som arbetar strukturerat enligt våra rutiner för att ge medborgare och medarbetare korrekt information.
För att lyckas i rollen krävs det att du är lösningsfokuserad och kan samarbeta med kollegorna för att hjälpa våra medborgare med frågor och ärenden. Vi söker dig som har ett intresse för att var med och driva kommunens digitala arbete framåt och som är trygg i att arbeta i olika system.
Vi söker dig som har:
• Slutförd gymnasieutbildning.
• Minst 1 års erfarenhet av arbete som servicehandläggare eller annat liknande arbete så som kundtjänst eller teknisk support.
• Erfarenhet av att arbeta i Office 365, telefonisystem och ärendesystem.
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så ansök gärna redan idag!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
