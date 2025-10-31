Vikariat på Slottsvångens förskolor
Helsingborgs kommun / Förskollärarjobb / Helsingborg Visa alla förskollärarjobb i Helsingborg
2025-10-31
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Är du vår nya stjärna?
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
På Slottsvångens olika förskolor vill vi skapa en positiv miljö dit barnen kommer med glädje och känner lust att lära. Vi har en levande värdegrund och arbetar aktivt utifrån våra 4G; Glädje, Genus, Gemenskap och Grogrund för lärande.
Vi är ett förskoleområde med två större förskolor och två mindre, med ett av Sveriges största och första förskolebibliotek. Vi arbetar i
ljusa, fina lokaler som är väl anpassade för verksamheten med stora och utmanande trädgårdar, tillgång till lådcyklar och härlig närmiljö. Vi är ett gäng med stor nyfikenhet på barnen, gedigen yrkeskunskap samt mod att prova nytt. Vi har mycket kompetent stödpersonal i verksamheten, däribland egen specialpedagog och bokpedagog. Vi har goda förutsättningar för vidare fortbildning och kollegialt lärande
såsom pedagogiska forum och reflektionstid i hela arbetslaget. Vi är övningsförskolor med nära samarbete med högskolorna.
Slottsvångens förskola och Tornérhjelms förskola tillhör Slottsvångens förskoleområde som består av Slottsvångens, Tornerhjelms, Gräshoppans och Trollsländans förskolor samt Familjecentralen Söder. Vill du veta mer om vår förskola kan du läsa här Vi på Slottsvången ,Vi på Tornérhjelms eller på Slottsvångens instagram och Tornerhjelms instagramPubliceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
På våra förskolor välkomnas du till ett positivt arbetsklimat, kompetenta kollegor och en tydlig värdegrund. Vi söker nu en kollega med
lika värderingar.
Som medarbetare hos oss är du viktig och får möjligheter att bidra med din kompetens och kunskap i olika sammanhang med reflektion
och delarkultur i fokus.
Vi är ett interkulturellt område där många olika språk och kulturer möts och detta ser vi som en tillgång i vårt arbete.
Tillsammans med dina kollegor driver och utvecklar du förskoleverksamheten med pedagogisk dokumentation som underlag. Här är barns delaktighet och inflytande ett självklart inslag i det dagliga arbetet. Med utgångspunkt utifrån våra 4G; Glädje, Gemenskap, Genus
och Grogrund till det livslånga lärande, ger vi alla barn rätt till en god utbildning i en trygg miljö.
Är detta något för dig? Då är du varmt välkommen till oss.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig förskollärare, med erfarenhet av praktiskt arbete i barngrupp. Du är en positiv och nyfiken kollega som kan samarbeta väl på alla nivåer och välkomnar olikheter. Du är van att självständigt arbeta i M365, Teams, Google Drive och övriga plattformer. Du ser planerad undervisning och
pedagogisk dokumentation som en naturlig del av ditt arbete. Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd ser du som en självklar del av
ditt uppdrag. Du har stor kunskap kring olika kommunikationssätt. Du är van att upprätta handlingsplaner och göra uppföljningar.
För att trivas och lyckas hos oss krävs ett genuint engagemang, en stor nyfikenhet för att göra skillnad för våra framtida
samhällsmedborgare.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Löpande intervjuer under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 251114
Anställningsform: Tidsbegränsat vikariat
Omfattning: Deltid-heltid
Tillträdesdatum: Omgående
Antal tjänster: 2
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Friskvårdsbidrag 3000 SEK/år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Lina Johansson Lina.Johansson2@helsingborg.se 042-103687 Jobbnummer
9584055