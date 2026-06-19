Senior projekt- och projekteringsledare Infrastructure Uppsala
Ramboll Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Uppsala Visa alla civilingenjörsjobb i Uppsala
2026-06-19
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Om rollen
Let ́s close the gap
Vill du vara del av ett företag som brinner för vår tids stora hållbarhetsutmaningar och ha som vision att vara "The Partner for Sustainable Change", har du därtill erfarenhet och kompetens av stadsutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt, anläggningsprojekt eller energiprojekt ska du läsa vidare.
Var kommer du att arbeta?
Du kommer att ingå i vår enhet Project Management Infrastructure, en del av vårt globala affärsområde Transport. Vi har idag en verksamhet i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Nyköping där vi arbetar i beställarrollen som projektledare, projekteringsledare, projektingenjör och byggledare på uppdrag hos privata och offentliga verksamheter.
Just nu söker vi fler erfarna kollegor till Uppsala som vill vara med och arbeta med ett av landets mest betydelsefulla infrastrukturprojekt. Tillsammans vill vi skapa en modern, klimatsmart och växande stad. Har du gedigen erfarenhet av infrastruktur och anläggning och söker nästa utmaning? Följande tjänster finns att söka:
Senior Projektledare
Senior Projekteringsledare
Vi skapar sammanhållning inom våra kundsegment för och du ska ges möjlighet till en teamkänsla även om du sitter i beställarrollen hos en kund. Våra ledare arbetar nära dig i din roll för att tillgodose dina behov av utveckling och matcha dina önskemål om uppdrag med våra uppdragsgivares behov.Publiceringsdatum2026-06-19Dina arbetsuppgifter
Du arbetar på uppdrag hos vår kund i roller som projektledare eller projekteringsledare i ett av Uppsalas största infrastrukturprojekt, med ansvar att styra och följa upp ett eller flera projekt utifrån upprättade planer samt inom ramen för budget och myndighetsbeslut, avtal, tillstånd. Du ansvarar och leder arbetet med
Som senior projektledare eller projekteringsledare kommer du också att coacha och stödja våra juniora kollegor, bidra till deras utveckling och skapa en kultur av lärande och kontinuerlig förbättring. Du kommer att spela en aktiv roll i införsäljning och anbudsarbete genom att identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till att stärka vår position på marknaden.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För rollen som projektledare och/eller projekteringsledare bedömer vi att du har:
Teknisk universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig.
Minst 10 års aktuell erfarenhet av att arbeta med projektledning och/eller projekteringsledning inom anläggnings- och järnvägsprojekt och/eller stadsutvecklingsprojekt.
Erfarenhet av att arbetat i en beställarroll under minst 5 år.
Du har god kännedom inom entreprenadjuridik AB, ABT, ABK och AMA/MER
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat som projektledare och/eller projekteringsledare i uppdrag från projektering till och med entreprenadskede.
B-körkort
Dina personliga egenskaper värderas högt. Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du skapar resultat genom att leverera tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera samtidigt som du kommunicera tydligt.
Tack vare din strategiska infallsvinkel, organisations- och samarbetsförmåga lyckas du möta kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. I ditt CV vill vi att du tar med några referensprojekt, där du beskriver projektet i korta ordalag samt dina arbetsuppgifter/ansvarsområden.
Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt – det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar
För den här tjänsten gäller Placeringsort: Uppsala Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Sidenvävargatan 17 (visa karta
)
753 19 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Uppsala Jobbnummer
9971484