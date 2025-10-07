Vikariat legitimerad lärare F-3
2025-10-07
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!
Munksundsskolan - en skola för alla, där glädje, nyfikenhet och samarbete formar framtidens lärande
Vill du arbeta på en modern skola där vi tror på kraften i tillsammans, där elevernas nyfikenhet driver undervisningen framåt och där varje dag gör skillnad? Då kan det vara just dig vi söker!
Munksundsskolan är en F-6-skola i Enköping som ligger centralt och naturnära. Här går cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 6 och omkring 220 stycken deltar i fritidsverksamheten. Våra lärmiljöer är flexibla, öppna och skapade för kreativitet, samarbete och lärande i rörelse.
Vi arbetar:
* målinriktat och formativt
* behovsanpassat och lösningsfokuserat.
Tillsammans bygger vi en skola där glädje, struktur och delaktighet skapar trygghet och utveckling för både elever och personal.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Vi söker en kollega som vill vara en del av vårt arbetslag F-3.
I rollen som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen i de grupper du undervisar. Tillsammans med två kollegor delar du ansvaret för årskursen, elevernas kunskapsutveckling, trivsel och sociala sammanhang och har möjligheten att arbeta med eleverna i olika gruppkonstellationer.
Du kommer tillsammans med dina kollegor i arbetslaget planera, ta ansvar och bidra till det kollegiala lärandet i den dagliga verksamheten och inom skolans utvecklingsområden.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare som brinner för undervisning och relationer.
Du ser helheten kring varje elev och skapar struktur, trygghet och glädje i klassrummet.
Du är engagerad, nyfiken och lösningsorienterad med ett tydligt ledarskap och ett varmt bemötande. Som lagspelare delar du gärna idéer och utvecklas tillsammans med kollegor. Du är även digitalt kunnig och ser hur teknik kan berika och stärka undervisningen
Du arbetar mål- och resultatinriktat och samarbetar aktivt i planering och analys för att utveckla undervisningen. Du tar initiativ och har höga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av extra stöd är meriterande.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Ersättning
