Vikariat, Lärare Matematik/No åk 7-9
2025-11-13
Vill du bli en del i vår framtidskommun?
Vill du bli en del i vår framtidskommun?

I Munkfors kommun bor och förenas människor, infödda och inflyttade, i en kommun som ger en trygg och trivsam livsmiljö med kommunala verksamheter som sätter alla medborgare i fokus. Munkfors är den lilla kommunen som är bäst på att vara liten och utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i framtiden. Munkfors kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår vision vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform.
Forsnässkolan, Munkfors, söker nu en engagerad och behörig lärare med ämneskombinationen matematik och NO för undervisning i årskurs 7-9.
Tjänsten är ett vikariat med start omgående t o m 2025-12-19, med eventuell förlängning. Tjänstens omfattning kan variera.
Organisationen är uppdelad i två arbetslag: årskurs 4-6 och 7-9. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare och har regelbundna möten där lärare tillsammans med elevhälsans olika professioner arbetar med gemensamma frågor kring elevernas lärande och välmående. Skolan präglas av en positiv och framåtblickande kultur där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen.
På Forsnässkolan är samverkan en självklar del av arbetet. Elevhälsoteamet har en tydlig närvaro i skolans verksamhet och arbetar nära övrig personal för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med lärarexamen i matematik och NO. Du är erfaren, har god ämneskompetens och ett starkt engagemang för att bidra till elevers utveckling och lärande.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har en vilja att ständigt utvecklas. Du trivs med att prova nya arbetssätt och har ett öppet och lösningsfokuserat förhållningssätt i din undervisning. Du är en engagerad pedagog med ett tydligt elevfokus, någon som varje dag vill göra skillnad och skapa mervärde för de elever vi tillsammans har ansvar för.
Vi fäster stor vikt vid din förmåga att vara en tydlig pedagogisk ledare och en god förebild. Här ges du möjlighet att vara delaktig i skolans utveckling och att påverka verksamheten i en positiv riktning.
Särskild kompetens eller erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ses som meriterande. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning behöver du kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att intervjuer och tillsättning kan ske innan ansökningstiden har gått ut. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Bildning och hälsa som arbetsplats
Bildning och hälsa i Munkfors kommun ansvarar för skola, utbildning, bibliotek, badhus, kostenhet, föreningsverksamhet och folkhälsa. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för barn, elever och vuxna att utvecklas och ta ansvar utifrån sina individuella förmågor och behov. Med fokus på hälsa och lärande arbetar medarbetarna för att stödja och främja ett friskt och hälsosamt liv för varje individ.
Forsnässkolan som arbetsplats
Belägen vid vackra Klarälven ligger Forsnässkolan. Här erbjuds en inspirerande arbetsmiljö för arbete med elever i årskurs 4-9. I nyrenoverade och moderna lokaler ges möjligheter att arbeta nära naturen och utveckla pedagogiken i en stimulerande miljö. Skolan har ett stort fokus på kontinuerlig utveckling och verksamhetsförbättring, vilket skapar förutsättningar för elever och medarbetare att växa och utvecklas. Ersättning
