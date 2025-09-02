Vikariat klasslärare åk 1-2
Stockholm
Raoul Wallenbergskolan BrommaF-6 är en väletablerad och trygg skola i hjärtat av Bromma. Skolan ligger i Beckomberga park, ett naturskönt, lugnt och vackert parkområde i Bromma, granne med RWS 7-9 och RWF förskolan. Verksamheterna bedrivs i separata byggnader med tillhörande skolgårdar.
På RWS Bromma arbetar våra engagerade pedagoger dagligen med att skapa stimulerande lärmiljöer där varje elev får möjlighet att växa och nå sin fulla potential, utifrån sina unika förutsättningar. Vi strävar efter att vara en skola där kunskap och kreativitet går hand i hand, och där eleverna känner sig trygga och sedda.
På RWS Bromma arbetar vi aktivt med att varje elev ska nå så långt som möjligt. Vår erfarenhet visar att estetiska lärprocesser bidrar till glädje och nyfikenhet hos våra elever, och stärker det akademiska lärandet. Därför erbjuder vi kreativ förstärkning i musik, skapande och dans/rörelse för våra elever på lågstadiet, och kreativa fördjupningar för våra elever på mellanstadiet.
Vill du vara en del av en skola där kunskap, kreativitet och värdegrund går hand i hand? Brinner du för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna kan växa och utvecklas till sin fulla potential? Då kan detta vara jobbet för dig!
Nu söker vi en F-3 lärare för undervisning i åk 1-2
Vi söker dig som:
• Är behörig och legitimerad lärare i F-3.
• Har en tydlig ledarroll och skapar struktur i undervisningen.
• Brinner för kreativa utbildningsprocesser och anpassar undervisningen efter elevernas behov.
• Har en god didaktisk förmåga och inspirerar både elever och kollegor.
• Vill vara en förebild för våra elever och bidra till deras utveckling.
• Brinner för kreativa inslag i undervisningen.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett tydligt ledarskap i och utanför klassrummet och är trygg i din roll.
• Har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studie atmosfär i din undervisning.
• Skapar förtroendefulla relationer med såväl elever och föräldrar som kollegor.
• Har förmåga att arbeta strukturerat med din undervisning.
• Vill vara med och bidra till skolutvecklingen både lokalt och inom koncernen.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• Möjlighet att undervisa tillsammans med andra kollegor.
• Kollegial fortbildning i ämnet-ÄDK.
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• Möjlighet att bidra till och utveckla våra kreativa fördjupningar.
• Vi bjuder på pedagogisk lunch.
Tjänsten är ett vikariat till och med 16 junimed eventuell förlängning under ht 26.
Tillträde sker 13 oktober2025 eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 19 september 2025.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
