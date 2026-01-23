Vikariat Ekonomiadministratör
2026-01-23
På Samhällsbyggnadsförvaltningens administrativa enhet arbetar ett härligt gäng med olika uppdrag - allt från nämndsadministration och registratur till ekonomi och personalfrågor.
Vårt gemensamma uppdrag är att ge Samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningen och dess kärnverksamheter det stöd de behöver för att kunna utföra sina uppdrag genom att samordna och leda HR, ekonomi, administration, nämnd och registratur.
Som Ekonomiadministratör kommer du att spela en avgörande roll i vår strävan att optimera ekonomiska processer och stödja vårt viktiga samhällsbyggnadsarbete. Din tid kommer att präglas av mångsidiga uppgifter där du får chansen att utveckla och tillämpa dina kunskaper inom ekonomi och administration.
I rollen som ekonomiadminsitratör ansvarar du för att,
- administrera och kontera fakturor samt bokföringsordrar
- ansvara för beställning av kontorsmaterial och IT-produkter
- ge stöd i bokföring, budget och redovisningsarbetet
- delta i utvecklingen av effektiva arbetsrutiner- och processer
Vi söker en person med en passion för siffror och ett öga för detaljer som vill vara med och forma framtidens samhällsbyggande. Om du är redo för en utmaning där din kunskap och din drivkraft verkligen gör skillnad, ser vi fram emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör på Samhällsbyggnadsförvaltningen får du en central roll i vårt team, där du bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom kvalificerad ekonomisk förvaltning. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- arbeta med bokföring och redovisning samt säkerställa att alla transaktioner registreras korrekt och i tid
- delta i utveckling och förbättring av arbetsrutiner och processer inom ekonomiadministration för att öka effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete
- samverka med andra avdelningar för att säkerställa att ekonomiska aspekter beaktas i alla projekt och beslut.
Vi söker dig som brinner för ekonomisk förvaltning och vill vara med och påverka vår förvaltning. Tillsammans bygger vi en stark grund för framtidens samhälle!Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Ekonomiadministratör hos Samhällsbyggnadsförvaltningen ser vi att du har följande kvalifikationer,
- relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller liknande område som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- erfarenhet av ekonomiadministrativa arbetsuppgifter, gärna inom offentlig sektor
- god förståelse för ekonomiska processer och regleringar som påverkar samhällsbyggnad
- starka kunskaper i bokföring och redovisning samt erfarenhet av att arbeta med ekonomisystem, gärna Raindance eller liknande system
- förmåga att analysera och tolka ekonomisk data för att stödja beslutsfattande
- goda kommunikationsfärdigheter, både på svenska och engelska, i tal och skrift
- proaktivt förhållningssätt och en vilja att bidra till en positiv arbetsmiljö
- kunnighet i att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera effektivt
Vi värdesätter en engagerad, serviceinriktad och initiativrik person som trivs med att arbeta i team och ser fram emot att utvecklas i sin roll. Om du brinner för ekonomi och samhällsutveckling, då är detta en fantastisk möjlighet för dig!
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
