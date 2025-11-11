Vikariat barnskötare förskola
Järfälla kommun, Ålsta för- och grundskola
2025-11-11
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Ålsta för- och grundskola ligger i expansiva Barkarbystaden. I början av läsåret 23/24 flyttade vi in i vår nybyggda förskola/ skola. Förskolan har funnits sedan 2013 och har 215 barn uppdelat på 6 kompanjoner. På varje kompanjon finns en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning som samarbetar med varandra. Skoldelen startades hösten 2020 och byggs ut hela tiden. Förskola och skola delar lokaler och har ett samarbete där vi eftersträvar en röd tråd från 1- åring till elev i mellanstadiet. I vår förskola/ skola har vi ett tillagningskök med kock. Vi har ett nära ledarskap av rektor och biträdande rektor som med tydlig vision arbetar tillsammans med pedagogerna mot ambitiösa mål.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vi söker både vikarier för månadsanställning och timanställda vikarier.
Som timvikarie på vår förskola blir du tillfrågad om att arbeta när behov finns, du stöttar upp vid sjukdom och ledighet för ordinarie personal. Utöver detta kan det finnas behov vid till exempel längre ledighetsperioder.
Som månadsanställd vikarie kommer du tillsammans med arbetslaget planera och genomföra utbildningen på ett sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.
Ditt uppdrag innebär att du ska möta alla barn med respekt för sin person och ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Alla som verkar inom förskolan ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat. Du ska samarbeta med hemmet och skapa tillitsfulla relationer till både föräldrar och arbetskollegor.Kvalifikationer
• Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, i tal och i skrift.
• Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta på förskola.
• Du ska vara flexibel, initiativrik och ha lätt för att samarbeta och kunna samverka med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
• Du är positiv, ansvarsfull och engagerad.
• Är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
• Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet för arbetet som vikarie.
Meriterande:
Du är utbildad och erfaren barnskötare. Du har erfarenheter att arbeta med barn med NPF- diagnoser.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen och inleds med ett kortare digitalt möte med utvalda kandidater. Ersättning
Järfälla kommun, Ålsta för- och grundskola
Biträdande rektor
