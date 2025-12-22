Vikariat - Säljansvarig Fastighetsförvaltning Umeå
2025-12-22
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Vikariat - Säljansvarig till Riksbyggen Fastighetsförvaltning Marknadsområde Norr/Umeå/Mellersta Norrland
Är du nyfiken på att jobba som säljansvarig och vill ansluta till vårt team som arbetar med nykundsförsäljning då har du möjligheten nu. Vi söker ett vikariat under en föräldraledighet om ca 14 månader med start 2026-03-01.
Vi söker dig som vill jobba som säljare med affärsmässig höjd och vill vara med och bidra till Riksbyggens fortsatta framgång. Lockas du av att sälja en bred portfölj av fastighetstjänster till såväl bostadsrättföreningar som kommersiella fastighetsägare? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vad ska du göra?
Som Säljansvarig ansvarar du för den övergripande försäljningen av fastighetstjänster inom Affärsomåde Fastighetsförvaltning.
I rollen har du eget budget- och resultatansvar och ansvarar för att planera, leda och utföra nykundsförsäljningen av tjänster inom Fastighetsförvaltning. Säljansvarig har ett nära samarbete med marknadsområdeschefer och kundgruppschefer i de lokala marknadsområdena.
Kunderna är bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare. Ditt uppdrag är att hitta nya kunder där du arbetar med kunduppsökande verksamhet, offerter, affärskalkyler och avtalstecknande. Du kommer också att arbeta med de förfrågningar som löpande inkommer till Riksbyggen.
I dina arbetsuppgifter ingår att sätta upp relevanta säljmål, utföra och rapportera nykundsförsäljning, upprätta årlig lokal sälj- och marknadsplan och att planera och genomföra lokala marknadsaktiviteter (t ex mässor och lokalt deltagande i centrala kampanjer). Du ansvarar för lansering av nya produkter och tjänster inom ditt geografiska område. Uppdraget kommer att verka inom området norr.
Du rapporterar till Säljchef inom Fastighetsförvaltning. Placeringsort för tjänsten är Umeå, Luleå eller Skellefteå. Ditt geografiska ansvarsområde är Umeå, Luleå, Skellefteå, Sundsvall och Östersund.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker att försäljning och långsiktiga kundrelationer är en drivande faktor och har god vana att genomföra och driva avtalsförhandlingar. Vi ser helst att du har erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, men du kan också har arbetat i en annan bransch med liknande tjänsteleverans. Har du tidigare erfarenhet av AFF-avtal eller anbudsarbete mot offentlig marknad ser vi det som meriterande.
Vi ser gärna att du har en relevant erfarenhet av marknadsföring/försäljning eller har erhållit motsvarande erfarenhet genom många års arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att du har goda kunskaper inom ekonomi och kalkylering då du ansvarar för lönsamhetskalkyl och prissättning av tjänsterna.
Som person är du förtroendeingivande, engagerad och ansvarstagande och du arbetar självständigt, med stort engagemang och drivkraft. Samtidigt är du en lagspelare som kan samarbeta med och stötta kollegorna i kundgruppen. Du har ett affärsmässigt synsätt, är duktig på att se och möta kundens behov och jobbar resultatinriktat mot uppsatta mål. Dina kunskaper i svenska är mycket goda och du kommunicerar på ett tydligt sätt, i tal och skrift.
För den här tjänsten krävs körkort. Riksbyggen tillämpar provanställning. Arbete under kvällstid kan förekomma samt 2-3 övernattningar i månaden i samband med resa.
Vid frågor kontakta Säljchef Ulrika Ståhlberg, ulrika.stahlberg@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
