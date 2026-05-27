Hemrex behöver flera stjärnor i Lund inom städ
Hemrex söker städpersonal i Lund
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag och trivsammare arbetsplats. Det gör vi med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag.
Nu söker vi dig som är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad. Du tycker om att städa och ge våra kunder absolut bästa service. Kunden är viktig för oss på Hemrex och för oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.
Uppdraget innebär att du kommer att jobba med städuppdrag hos privata kunder samt på företag inom och runt framför allt Lund med omnejd.
Vi söker dig som:
Gärna har erfarenhet - men det är inget krav
Har rätt attityd och inställning till jobbet
Trivs med att möta olika typer av kunder
Är självgående och gillar att ta ansvar
Förstår värdet av god service och gör gärna det lilla extra
Tycker om att ha varierande arbetsdagar
Har B-körkort
Hemrex erbjuder:
Hos Hemrex är medarbetaren alltid i fokus Vi erbjuder en trygg och välkomnande arbetsplats med marknadens bästa villkor. Du får en ordentlig introduktion och utbildning innan du möter kund - och vi ser till att du känner dig redo i din roll.
Dina arbetsdagar är varierande och du får träffa många olika människor, både kollegor och kunder. För oss är det viktigt att du trivs, känner dig trygg och tycker att det är roligt att gå till jobbet
Vi erbjuder:
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Bra utrustning och arbetskläder som är anpassade efter uppdraget
Körersättning när du använder egen bil i jobbet
Ett stöttande team och en chef som bryr sig
Vi vill att du som jobbar hos oss ska känna stolthet i det du gör - och att du alltid känner dig som en äkta Hemrexare
Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan Urval och intervjuer sker på vårt kontor i Lund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292), https://cv.hemrex.se/cv_hemrex/iframe.jsp?
227 61 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9930905