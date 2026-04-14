Vikariat - Prima Hemtjänst
Prima Hemtjänst Blekinge AB / Undersköterskejobb / Karlskrona Visa alla undersköterskejobb i Karlskrona
2026-04-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Hemtjänst Blekinge AB i Karlskrona
Fler och fler av de som är i behov av en hjälpande hand i vardagen väljer Prima Hemtjänst. Vi söker därför ny personal med hjärtat på rätt ställe, som vill vara med och utveckla vårt företag.
Välkommen till ett riktigt bra gäng, där vi har varandras rygg i vått och torrt! Hoppas du söker till oss!
OBS OBS!
1.) Undersköterskeutbildning, eller annan relevant utbildning.
2.) Telefonsamtal gällande tjänster undanbedes.
3.) Körkort är ett krav!
Vi söker nu en glad och trevlig medarbetare, med mycket hjärta, till vår hemtjänst-grupp!
Vi ser gärna att du kan jobba både dagar, kvällar och helger.
Litegrann om dig
Som medarbetare på Prima Hemtjänst är du en viktig del av vår verksamhet. Du har ett stort ansvar när du är ute hos våra kunder och representerar Prima. Vi ställer därför höga krav på våra medarbetare, varav de viktigaste är listade nedan.
Du ska:
ha körkort
vara utbildad undersköterska
tala flytande svenska
ha ett brinnande intresse för att hjälpa människor
Du ska helst:
ha erfarenhet inom vård och omsorg
Litegrann om företaget
Primas mål är att kunna erbjuda den bästa hemtjänsten i Karlskrona. Vi är ett team, och hjälper varandra för att alla våra kunder ska kunna känna trygghet i sin vardag.
Vi strävar ständigt efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt i allt vi gör. Vi tänjer på gränserna för vad som är möjligt i vårdyrket för att ge våra kunder det där lilla extra som ofta betyder så mycket.
Ditt ansvar som medarbetare är att gå i samma fotspår och med brinnande engagemang fortsätta ge våra kunder den omsorg och omtanke som de förtjänar.
Om anställningen
Denna annons gäller 2st långtidsvikariat, ca 12 månader med möjlighet till förlängning.
Tjänsterna ligger på ca 70%, kan ev. gå att få upp till 100%. Det finns alltid en möjlighet för en eventuell tillsvidaretjänst i framtiden.
Vi har inga s.k. S-turer, dvs långa helgpass med avbrott mitt på dagen, om inte medarbetaren önskar detta.
Prima erbjuder alltid konkurrenskraftiga löner.
Om ovanstående beskrivning passar dig, och du tror att just du skulle passa in i vårt gäng, så är du hjärtligt välkommen att söka till oss.
Välkommen!
CV och personligt brev skickas till oss på jobb@primahemtjanst.se
. Därefter bjuds vissa in till intervju.
Märk din ansökan med -vikariat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: jobb@primahemtjanst.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Hemtjänst Blekinge AB
(org.nr 556810-6776)
371 21 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
Prima Hemtjänst Blekinge AB Jobbnummer
9854273