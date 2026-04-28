Vik. Säljchef Online - Stora Coop Storheden
Vi på Coop arbetar varje dag för att ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga. Kunden ska i våra butiker inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!
Rollen som vikarierande säljchef
I rollen som Säljchef har du ett huvudansvar för bland annat drift, försäljning, bemanning och förändringsarbete för onlineverksamheten. Vi har höga och utmanande mål för framtiden och söker dig som har ett stort driv och vill vara med och påverka butikens resultat. Det är viktigt att du motiveras av att helt ansvara för din personalstyrka, som idag består av ca 16 medarbetare. Och det är just genom ditt ledarskap som du skapar förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sin roll.
Det är även du som ansvarar för att skapa en god och säljande miljö för din avdelning, fördela dagliga driften, medverka i ledningsmöten då du ingår i butikens ledningsgrupp och aktivt arbeta med förbättringar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare, arbetar med en god struktur och tar ett stort helhetsansvar för din avdelning. Du har dokumenterat goda resultat och erfarenhet av att jobba med försäljning inom detaljhandel samt att du är ett föredöme vad gäller kundbemötande. Att hålla många bollar i luften samtidigt och ha förmågan att planera dagen väl, är viktiga egenskaper. Vi tror att du har tidigare erfarenhet av att leda personalgrupper. Vidare är det meriterande om du har kunskap inom schemaläggning, Quinyx, HR+ och Qlik Sense.
Vi tror att du är en kreativ person som drivs av att skapa en god kultur bland dina medarbetare där alla känner sig delaktiga. Du vågar tänka annorlunda och testa nya lösningar samt har lätt för att få med dig andra mot samma mål. Kanske viktigast av allt är att du förstår dig på och tycker om människor samt har ett stort hjärta.
Tjänsten är ett långtidsvikariat på heltid.
Är du intresserad av en utmaning i ett nytänkande företag? Ansök redan idag, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterande (tf. Stormarknadschef) Henrik Vasara, tfn 010-747 70 02.
Inom Coop värdesätter vi de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 155 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 41 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 4 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Norrbotten Ekonomisk Fören
973 45 LULEÅ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9880802