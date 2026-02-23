Vik. danslärare Kulturskolan
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
På Kulturskolan arbetar du tillsammans i ett litet arbetslag med dramalärare och musiklärare. Du arbetar fritt och självständigt, men med stöd av kollegiet. Undervisningen kan ske på olika platser i kommunen, varför B-körkort och tillgång till egen bil är önskvärt.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I samband med att vår danslärare är tjänstledig ämnar vi utforska nya arbetssätt inom dansen på kulturskolan. I dagsläget sker vår undervisning i långa kurser, där grupperna har undervisning en gång i veckan. Åldersspannet är 6-19 år. För att kunna nå fler vill vi undersöka nya arbetssätt under höstterminen. Här spelar du och dina erfarenheter stor roll. Här får du möjlighet att skräddarsy din arbetssituation inom ramen för givna förutsättningar. Vi har en mångårig tradition av dansundervisning på kulturskolan och intresset bland eleverna är högt.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har
* Bred kunskap inom olika dansstilar och genrer så som jazzdans, nutida dans, klassisk balett och hip hop.
* Erfarenhet av dansundervisning för olika åldrar och nivåer.
* Lärarlegitimation med behörighet i dans alt. andra utbildningar inom dans och pedagogik.
* Förmåga att arbeta självständigt samt erfarenhet av att koreografera och leda arbete inför elevföreställningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
tf verksamhetsledare Kulturskolan
