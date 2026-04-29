Videograf till Capio
Är du en nytänkande, kreativ problemlösare som sätter saker i rörelse? Nu söker vi på Capio en videograf till vårt Brand team. Här får du chansen att vara med och förflytta vår kommunikation, bli en del i en spännande resa och göra skillnad, på riktigt!Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Capios marknadsavdelning består av ett engagerat inhouse-team som brinner för att stärka och utveckla vårt varumärke. Här arbetar vi med att ta fram strategier och kreativa koncept till att genomföra produktioner, kampanjer och bygga position på marknaden. Vår avdelning finns både i Stockholm och Göteborg.
Din roll
Som videograf kommer du tillsammans med vårt kreativa inhouse-team ansvara för att löpande ta fram innehåll för våra interna och externa kanaler, från kreativ lösning till färdig produktion. Det kan handla om allt från content till SoMe, livesända ett event till employer branding-material som ska förmedla Capios värderingar och vision. Då vi är en nordisk aktör som arbetar med många olika målgrupper är det viktigt att du kan producera till innehållsplanen för Capios kanaler i enlighet med den övergripande marknadsplanen.
Är du den vi söker?
Du har flerårig dokumenterad erfarenhet av att intervjua, fota, filma samt klippa, redigera och gradera rörligt material. Du är nyfiken och tycker om att träffa nya människor, och är van att få dem att känna sig bekväma framför kameran. Du är tekniskt intresserad och drivs av att testa nya innovativa lösningar för att förbättra processer och öka den kreativa höjden. Självklart har du ett öga för grafisk design, och behärskar Adobe Creative Clouds programportfölj. Eftersom vi har många projekt igång samtidigt är det viktigt att du är van att jobba mot deadlines, och att du är strukturerad och effektiv. Du vet vad som engagerar, influerar och attraherar målgruppen, och skapar utifrån det rätt typ av content till rätt kanal. Du arbetar vant i både traditionella och sociala kanaler och har stenkoll på vad som trendar just nu, och vad som kommer sen. Tillsammans utvecklar vi och inspirerar varandra, hela tiden.Så ansöker du
Du rapporterar till vår Brand Manager och tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Kungsholmen i Stockholm. Resor till kontoret i Göteborg och våra verksamheter ingår i rollen.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
