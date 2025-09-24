Vice VD till konsultbolag
2025-09-24
Bakgrund
Centio Consulting Group AB är ett expansivt konsultföretag med fokus på infrastrukturprojekt inom väg och järnväg. Vi erbjuder kvalificerade ingenjörer och specialister till både offentliga och privata aktörer. Vår tyngdpunkt ligger på att leverera resurser och kompetens till komplexa anläggningsprojekt som ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och samverkan. Företaget har de senaste åren byggt upp en stark position som beställarstöd till offentlig sektor och vi befinner oss nu i en fas av snabb tillväxt och breddning. Vår organisation består idag av VD, affärsansvarig, konsultchef och bid manager, med kontor i Vällingby, Stockholm. För att ytterligare stärka ledarskapet och långsiktigt säkra bolagets tillväxt söker vi nu en Vice VD. Rollen innebär att du under cirka två år arbetar nära nuvarande VD och Affärsansvarig, med målsättning att därefter ta över som VD och leda Centio in i nästa utvecklingsfas.
Arbetsuppgifter
Som Vice VD får du ett brett ansvar som omfattar både operativa och strategiska delar: - Leda och utveckla verksamheten tillsammans med nuvarande VD med fokus på anläggningsprojekt inom infrastruktur, väg och järnväg. - Bygga och utveckla kundrelationer med beställare, konsulter och entreprenörer inom branschen. - Driva försäljning och affärsutveckling, identifiera nya projekt och ramavtal. - Medverka i anbudsarbete och säkerställa konkurrenskraftiga anbud inom våra teknikområden. - Ansvara för personalledning av konsulter och interna resurser, inklusive rekrytering, onboarding och utvecklingssamtal. - Följa upp leveranser och kundnöjdhet i pågående uppdrag. - Ta successivt över VD:s ansvar för ekonomi, budget och rapportering.
Krav
Minst 4 års erfarenhet från ledande roll inom konsultverksamhet.
Erfarenhet av kundansvar inom den privata sektorn.
Erfarenhet av rekrytering inom konsultverksamhet.
Erfarenhet av att framgångsrikt utveckla och implementera marknadsföringsstrategier.
Erfarenhet av affärsutveckling inom konsultverksamhet.
Förmåga att leda personal och driva tillväxt i en entreprenöriell organisation.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande Nätverk inom infrastruktur, väg och järnväg i Sverige.
Personliga egenskaper
Affärsmässig och resultatorienterad - du förstår sambandet mellan prestation, kundnöjdhet och lönsamhet.
Strategisk men också operativ - du växlar mellan långsiktig utveckling och dagligt genomförande.
Entreprenöriell och initiativrik - du driver tillväxt och ser möjligheter i marknaden.
Förtroendeingivande ledare - du bygger relationer och motiverar både kunder och medarbetare.
Prestigelös och samarbetsinriktad - du är trygg i att arbeta nära ägare, konsulter och partners.
Ersättningsmodell Ersättningsmodellen är prestationsbaserad och utformas i dialog med kandidat.
Placering
På kontoret i Vällingby utanför Stockholm, med möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. Centio planerar under de kommande åren att etablera kontoret mer centralt i Stockholm.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
