Vi utökar nu vårt MST - team i Borås
Borås kommun / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2025-12-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Individ och familjeomsorgsförvaltningen befinner sig i en spännande fas där verksamheten förändras och utökas för att möta behov hos invånarna i Borås. Ungdomscentrum har fokus på ungdomars behov kopplade till missbruk, kriminalitet och/eller annat normbrytande beteende. Enheterna inom Ungdomscentrum bildar en kedja från det förebyggande och uppsökande arbetet till utredning, bedömning och behandlade insatser.
Under våren 2025 startade Borås upp ett MST - team bestående av tre familjebehandlare och en teamledare. Med införandet av MST så har verksamheten snabbt ställt om till mer intensiva öppenvårdsinsatser vilket skapar bättre förutsättningar för ungdomar att kunna utvecklas och bo kvar i sin hemmiljö. Arbetssättet har på kort tid gett resultat och vi utökar nu därför teamet med ytterligare en familjebehandlare.
MST vänder sig till familjer med ungdomar som har beteendeproblematik så som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblem och/eller aggressivitet. MST är ett evidensbaserat och intensivt behandlingsprogram som fokuserar på den miljö där ungdomen befinner sig, deras hem och familj, skolan, närområdet och kompisar.
Vi utökar nu vårt MST - team i BoråsPubliceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare i ett MST - team arbetar du med intensivt familjearbete där du träffar familjerna flera gånger i veckan på tider som passar familjerna. Arbetet är huvudsakligen förlagt dagtid men du skall kunna vara flexibel till att kunna anpassa din arbetstid efter familjernas behov. I modellen ingår det att familjerna har tillgång till en beredskapstelefon för stöd varför det ingår betald beredskap i tjänsten. Du har stor möjlighet att själv påverka din arbetstid. Arbetet är fritt, flexibelt och utmanande men samtidigt ger modellen, kollegorna i teamet och teamledaren ett stort stöd för behandlaren. Teamet har metodhandledning varje vecka.
I tjänsten erhålls utbildning i MST - metoden och regelbunden konsultation från den svenska MST-organisationen.
Övrig information
Som anställd får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri entré till Borås Stads badanläggningar, ett förmånligt flextidsavtal, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt tillgång till vår personalklubb Merkraft.
Välkommen att söka ett spännande och utmanande arbete fullt av möjligheter!Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är socionom, beteendevetare eller har annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du som söker har erfarenhet av att ha arbetat med människor i utsatta situationer genom behandlingsarbete, som socialsekreterare eller i någon form av stödjande eller behandlande uppdrag.
Du är flexibel, är ansvarsfull och har god samarbetsförmåga. Du kan arbeta strukturerat, målinriktat och självständigt tillsammans med familjer och deras nätverk. Vi söker dig som vill arbeta systemiskt och utveckla dina färdigheter i familjearbete. Du besitter en analytisk förmåga och det är meriterande om du har erfarenhet av familjearbete, familjeterapi eller kognitiv terapi. Det är även önskvärt med vidareutbildning inom området, gärna systemteoretisk utbildning eller andra metoder som syftar till att bedriva kvalificerat förändringsarbete.
Det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Konsultation och utbildning sker till viss del på engelska och det är därför även nödvändigt med goda kunskaper i engelska. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
B-körkort, samt körvana, är ett krav.
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2025:062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Eva Hultqvist 0768 88 58 77 Jobbnummer
9634596