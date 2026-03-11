Vi söker två undertaksmontörer!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Till vår kund i Jönköpingsområdet söker vi nu två skickliga undertaksmontörer för heltid på dagtid.
Anställningen sker direkt hos kundföretaget.
Du blir en del av en stabil verksamhet med en trygg och trivsam arbetsmiljö, där du arbetar med långsiktiga och varierande projekt. Anställningen omfattas av kollektivavtal med goda villkor, och du får tillgång till servicebil samt moderna verktyg. Lön utgår enligt överenskommelse och det finns goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Tjänsten är placerad i Jönköping.
I rollen ansvarar du för installation av olika typer av undertak och invändiga lösningar i både nybyggnation och ombyggnadsprojekt, främst inom kommersiella fastigheter.
Uppdragen varierar i storlek och omfattning, och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor på byggarbetsplatsen. Arbetet kräver noggrannhet, yrkesskicklighet och god förståelse för ritningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av undertaksmontering eller liknande arbete inom bygg
• Har praktisk vana av verktyg och montagearbete
• Kan läsa och arbeta efter ritningar
• Är självgående men fungerar bra i team
• Är ansvarsfull, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
Låter detta intressant?
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
