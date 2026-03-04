Vi söker två tjänster i Söderköping
2026-03-04
En tjänst ligger på 50% och den andra på 75% . Meriterande om du kan hoppa in extra utöver.
Båda tjänsterna kräver körkort , då du kör uppdragsgivarens bil.
Detta är en rökfri arbetsplats.
Schema: 50% : 15-22 samt 16-22 i veckorna samt Helgpass.
Schema :75% framförallt kväll 15-22, 16-22 , några dagspass per månad förekommer, samt helger.
Vi söker även timvikarier som kan arbeta vaken natt. Vi kommer också behöva sommarvikarier som kan jobba både dag/kväll/ helg samt sommarvikarier till vaken nattpass.
Du assisterar en 23 årig kille som älskar att bada. Han behöver hjälp med allt i sin vardag. Han har stort omvårdnadsbehov och mycket Epilepsi. Peg, RIK, hostmaskin.
Du behöver vara lyhörd och ansvarstagande. Epilepsi bör du ha erfarenhet utav.
Vi hoppas du som söker är en glad och flexibel person med bra arbetsmoral.
Tjänsterna behöver tillsättas snarast, så du behöver kunna vara tillgänglig för jobb nu. Vi kommer tillsätta rätta personer löpande så vänta inte till sista publiceringsdag.
Känner du att du är rätt person?
Maila då ditt CV och personliga brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
via epost
E-post: linda@kolmardenspersonliga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söderköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556918-1455) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kolmårdens Personliga Assistans Jobbnummer
9778065