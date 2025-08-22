Vi söker timvikarier!
2025-08-22
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas. Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss kan man arbeta inom äldreomsorgen eller funktionsnedsättning- och socialpsykiatrin. Genom ett jobb som vikarie hos oss får du ovärderlig erfarenhet och tränar dina sociala färdigheter som är nyttiga i alla typer av jobb framöver! På jobbet får du träffa personer med olika funktionsnedsättningar eller träffa äldre inom äldreomsorgen där du är med i deras vardag.
"Många blir rädda för att det är mycket hygien, men det är så mycket mer än det. Det är till exempel bingo, utevistelse, social samvaro, bakning, man får så mycket tillbaka. " Linda, undersköterska i Ystads kommun
Arbetsuppgifter du kan komma att stödja vid och/eller hjälpa till med vid behov är:
• Städning
• Personlig hygien och omvårdnad
• Laga frukost, servera lunch och mellanmål
• Social samvaro, t.ex. gå ut på promenader, hitta på aktiviteter och i vissa fall rasta husdjur
• Följa med till frisör, vårdcentral eller aktiviteter så som exempelvis simning eller bowling
• Handräckning av mediciner
Stöttning behövs under dygnets alla timmar. Detta innebär att du kan komma att arbeta dag och kväll eller natt, vardagar som helger. Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser gärna att du är lyhörd, samarbetsvillig och social. Du vill hjälpa människor att leva sitt bästa liv och bemöter din omgivning med respekt.Kvalifikationer
• Du behöver ha fyllt 18 år för att få utföra arbetsuppgifterna enligt arbetsmiljöverkets krav
• Behärska svenska i tal och skrift (godkänd i grundläggande svenska för grundskola ÅK 9 alternativt SFI D).
Meriterande:
• Utbildning inom omvårdnad eller pedagogisk utbildning.
• Erfarenhet av liknande arbete.
• B-Körkort
För att kunna arbeta inom hemtjänst behöver du kunna cykla. Det är ett fysiskt arbete där du är mycket i rörelse, där också tunga lyft kan förekomma. Som vikarie har vi ett behov av flexibilitet då du kan bli bokad på arbetspass nära inpå arbetspassets start.
Om du har en utbildning inom omvårdnad eller pedagogisk utbildning, vänligen bifoga betyg/intyg för skyddad yrkestitel i din ansökan!
På vissa av våra LSS-enheter arbetar du med barn och unga vuxna under 18 år. För dessa enheter kräver vi utdrag ur polisens belastningsregister.
Ansökningar hanteras löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid. Ersättning
Timlön Så ansöker du
