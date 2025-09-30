Vi söker ställare till vår formsprutningsavdelning
2025-09-30
Välkommen till Prototal!
Prototal-gruppen är Europas ledande tillverkare inom 3D-print, formsprutning och vakuumgjutning. Vi är i en expansiv fas och nu söker vi ställare till vår formsprutningsavdelning i Jönköping.
Som person tror vi att du är noggrann, kvalitetstänkande och en problemlösare. Vi värdesätter om du har god samarbetsförmåga, är initiativrik och flexibel.
Ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner.
Optimera processparametrar för att uppnå hög kvalitet och produktivitet.
Starta upp och justera maskiner enligt produktionsorder.
Felsöka och åtgärda problem vid driftstörningar.
Dokumentera inställningar och processförändringar.
Samarbeta med kvalitets- och produktionsavdelningen för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder.
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Skapa och underhålla robotprogram.
Krav på kompetens och erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta som ställare inom formsprutning.
Kunskap om formsprutningsprocesser, plastmaterial och verktygsbyte.
Förmåga att felsöka och optimera maskininställningar.
Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med industriella styrsystem och automation är ett plus.
Förståelse för kvalitetssystem och vikten av dokumentation.
För närvarande söker vi personal för arbete ständig kväll och ständig natt.
Kollektivavtal tillämpas.
Förmåner enligt företagets policy.
Tycker du att tjänsten ser intressant ut och du har de kvalifikationer vi söker så ser fram emot din ansökan. Tillsättning av tjänsterna sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb.
Prototal Sweden AB
