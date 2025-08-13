Vi söker simlärare med start vecka 35
2025-08-13
GÖR SKILLNAD FÖR BARN & UNGDOMAR - EGNAGERA DIG SOM LEDARE
OM DIG
Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad och som gillar att lära ut. Självklart behöver du även trivas i och omkring vatten. Tidigare erfarenhet av ledaruppdrag kopplat till simning, simskola och/eller annan undervisning är meriterande. Vi lägger dock stor vikt vid personliga egenskaper vid rekrytering.
OM FÖRENINGEN
Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell och medlemsstyrd förening som bedriver simundervisning och simträning för barn, ungdomar och vuxna. Vi bedriver all vår verksamhet på Åbybadet i Mölndal och följer Svensk Simidrotts riktlinjer. MASS är en förening som välkomnar alla och som arbetar för hjärta, utveckling och framgång. Vi erbjuder bland annat:
UTVECKLING: Utbildning i ledarskap och pedagogik. Öva på att arbeta i team. Vara en förebild för alla deltagare.
GEMENSKAP: Stort ledarteam med många kollegor. Flertalet gemensamma träffar och aktiviteter terminsvis.
ERFARENHET: En möjlighet att växa som person och känna att du bidrar. Många arbetsgivare ser positivt på ledaruppdrag i CV:et.
OM UPPDRAGET
Vi söker dig som vill ha ett ledaruppdrag inom vår sim- och teknikskola under hösten (och vidare framåt), med start vecka 35. Tiden är förlagd till en-tre dagar/vecka (veckoeftermiddagar från 16.00, lördags för-/ eftermiddagar eller söndags för-/eftermiddagar), längden på passen varierar mellan tre-fyra timmar.
I sim- och teknikskola möter du med barn mellan 4-12 år och lär ut grunderna inom simning. Du är aktiv i vattnet för att visa och korrigera barnen, tillsammans i team om två-tre ledare, med ett delat ansvar för grupperna.
ALLMÄN INFORMATION
Detta är ett ideellt ledaruppdrag. Arvode i form av ersättning per timme betalas ut månadsvis.
Du behöver fylla 16 år under året för att söka, då det är lägsta åldern för att få delta på de utbildningar som erbjuds.
Obligatoriskt deltagande för kommande ledaruppdrag på introduktionsutbildning lördagen den 16 augusti kl. 09.00-15.30. Du behöver även kunna delta på ett uppstartsmöte under vecka 34 (mer exakt datum meddelas senare).
Tidigare erfarenhet inom utbildning och/eller simning är uppskattat, likaså genomförd utbildning via Svensk Simidrott eller Svenska Livräddningssällskapet.
Föreningen kräver att du som blir ledare genomgår HLR (hjärt- och lungräddning) under hösten (2h), antingen via oss eller via annan aktör. Utbildningen bekostas av föreningen.
Du behöver även visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för att bli ledare.
Notera att återkoppling kommer ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Allmänna Simsällskap Kontakt
Tillförordnad verksamhetsansvarig Simkunnighet
Jennifer Schier Siggelin jennifer@mass.se 0702513622 Jobbnummer
