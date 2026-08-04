Vi söker servispersonal Heltid & Deltid
Tribal Yun AB / Servitörsjobb / Sandviken Visa alla servitörsjobb i Sandviken
2026-08-04
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tribal Yun AB i Sandviken
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är ansvarsfull, pålitlig och tar ditt arbete på allvar. Du har ett trevligt bemötande, gillar att ge god service och trivs i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Servering i restaurang.
Ge våra gäster ett professionellt och vänligt bemötande.
Ansvara för ordning, renlighet och förberedelser i lokalen.
Hantera kassa och enklare bar- och kaféservering.
Samarbeta med kollegor för att skapa en trivsam miljö för våra gäster.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och punktlig.
Är stresstålig och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga.
Tar egna initiativ och arbetar noggrant.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: esaasianhouse@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tribal Yun AB
(org.nr 559349-6754), https://esasushi.se/
Högbovägen 20 (visa karta
)
811 32 SANDVIKEN Arbetsplats
ESA Asian House Kontakt
Sanne Yun Taube Zhao esaasianhouse@gmail.com 0739220256 Jobbnummer
10020463