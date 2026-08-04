Vi söker servispersonal Heltid & Deltid

Tribal Yun AB / Servitörsjobb / Sandviken
2026-08-04


Visa alla servitörsjobb i Sandviken, Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tribal Yun AB i Sandviken, Hudiksvall eller i hela Sverige

Vi söker dig som är ansvarsfull, pålitlig och tar ditt arbete på allvar. Du har ett trevligt bemötande, gillar att ge god service och trivs i ett högt tempo.

Publiceringsdatum
2026-08-04

Dina arbetsuppgifter
Servering i restaurang.
Ge våra gäster ett professionellt och vänligt bemötande.
Ansvara för ordning, renlighet och förberedelser i lokalen.
Hantera kassa och enklare bar- och kaféservering.
Samarbeta med kollegor för att skapa en trivsam miljö för våra gäster.

Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och punktlig.
Är stresstålig och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga.
Tar egna initiativ och arbetar noggrant.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: esaasianhouse@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tribal Yun AB (org.nr 559349-6754), https://esasushi.se/
Högbovägen 20 (visa karta)
811 32  SANDVIKEN

Arbetsplats
ESA Asian House

Kontakt
Sanne Yun Taube Zhao
esaasianhouse@gmail.com
0739220256

Jobbnummer
10020463

Prenumerera på jobb från Tribal Yun AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tribal Yun AB: