Vi söker Processoperatörer!
2025-09-09
Cambrex Karlskoga är ett dynamiskt och växande företag inom läkemedelsindustrin, med spetskompetens inom avancerad organisk kemi. Vi utvecklar och optimerar kemiska processer för att tillverka aktiva läkemedelssubstanser (API) och intermediat som är avgörande komponenter i moderna läkemedel för att förbättra livskvaliteten världen över.
Med cirka 500 medarbetare är vi en viktig del av den globala Cambrexkoncernen, som är verksam inom innovativ kemi och läkemedelsutveckling. Vår anläggning i Karlskoga kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd, och vi är stolta över att bidra till en tryggare och friskare framtid.
På Cambrex Karlskoga får du mer än bara ett jobb, du får en meningsfull karriär där du är med och gör verklig skillnad. Här bidrar du till utvecklingen av läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa världen över.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du får arbeta i en organisation som värdesätter långsiktighet, ansvar och ständig förbättring. Samtidigt blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt, både lokalt och globalt!
Till flera av våra fabriker söker vi nu Processoperatörer!
Presentation av tjänsten
Som Processoperatör hos oss arbetar du i ett skiftlag med drift av komplexa processanläggningar för produktion av våra olika produkter. Skiftlagen ansvarar för att produktionen sker enligt gällande rutiner med säkerhet, kvalitet och miljömedvetenhet i fokus. Visst förebyggande underhåll ingår också i skiftlagens arbete. Det är viktigt att du som Processoperatör har förmåga att ha en helhetssyn över hela processflödet samt förståelsen för och medvetenhet kring kritiska moment.
Arbetet sker i 6-skift.
Vi ser gärna att du har läst en teknisk eller naturvetenskaplig gymnasieutbildning, alternativt att du har erfarenhet från processindustrin. Körkort B är ett krav.
Din personlighet utmärks av att du är en lagspelare och gillar att arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du har en stor drivkraft att lära dig nya arbetsområden. Du är analytisk och noggrann, kan ta initiativ och har förmåga att lösa flera uppgifter samtidigt.
Vi tar endast emot din ansökan i vårt rekryteringssystem.
Kontaktinformation
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Business Partner Alva Samuelsson. Mail: alva.samuelsson@cambrex.com
Facklig kontaktperson: Lars-Ove Björlin, IF Metall. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cambrex Karlskoga AB
Björkborns Industriområde (visa karta
691 33 KARLSKOGA Körkort
