Vi söker Processoperatör till Swedsnus i Alingsås
2025-09-29
Swedsnus - En ledande aktör inom snustillverkning
Swedsnus är ett innovativt och hållbart företag som specialiserar sig på snustillverkning. Vi har länge varit en av marknadens mest pålitliga leverantörer av kvalitetsprodukter och vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, processer och arbetsmetoder.
Vårt fokus ligger på att erbjuda snus av högsta kvalitet och vi är stolta över att använda moderna produktionsmetoder samt hållbara och ansvarsfulla materialval. Swedsnus har en stark förankring i tradition och hantverk, men vi är också öppna för nya idéer och teknologier som kan hjälpa oss att utvecklas och hålla oss i framkant på marknaden.
Vårt team
Swedsnus består av ett dedikerat team som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi tror på ett öppet och inkluderande arbetsklimat där varje individ har möjlighet att utvecklas och bidra till företagets framgång. Vårt team är nyckeln till vår långsiktiga framgång och vi värderar engagemang, kompetens och samarbetet mellan alla våra medarbetare.
Framtiden för Swedsnus
Vi ser ljust på framtiden och är fast beslutna att fortsätta växa och utvecklas. Genom att kombinera tradition med innovation och genom att ständigt arbeta med hållbarhet och kvalitet, strävar vi efter att vara en ledande aktör på snusmarknaden, både nationellt och internationellt.
Tjänstebeskrivning
Vi söker en Processoperatör till vår tillverkningsindustri!
Är du en ansvarstagande och praktiskt lagd person som trivs med ett varierande och fysiskt arbete? Vi på Swedsnus söker nu en processoperatör till vårt team!
Dina huvudsakliga uppgift är att övervaka, styra och säkerställa att produktionsprocesserna fungerar effektivt och enligt specifikationer. Som processoperatör är du en nyckelroll för att säkerställa att produktionen löper smidigt, både ur teknisk och kvalitetsmässig synvinkel.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Övervaka och styra produktionslinjer
• Utföra löpande kvalitetskontroller
• Säkerställa att produktionen går enligt uppsatta mål
• Felsökning och åtgärder vid avvikelser i processen
• Delta i löpande underhåll av maskiner och utrustningKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin
• Teknisk förståelse och förmåga att läsa tekniska instruktioner
• Goda problemlösningsförmågor
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Fysisk uthållighet då arbetet innebär en del tunga lyft och rörlighet i produktionen
Det är meriterande om du har erfarenhet från livsmedelsproduktion.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling
• Ett engagerat och stöttande team
• Konkurrenskraftig lön
Arbetet är förlagt på dagtid 7-16.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa kandidatansvarig Ida Blom tel 0702 - 69 23 32. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
