Team Lead med försäljningsfokus
Humanit Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-25
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Vill du kombinera försäljning, relationsbyggande och entreprenörskap i ett bolag med korta beslutsvägar och höga ambitioner?
På Humanit söker vi nu en säljdriven person som vill vara med och utveckla vår konsultaffär genom att skapa nya affärer, bygga långsiktiga kundrelationer och identifiera nya möjligheter hos både befintliga och nya kunder.
I rollen ansvarar du för att utveckla och stärka Humanits affär genom att driva hela försäljningsprocessen – från första kontakt till tecknat avtal, leverans och vidareutveckling av kunden över tid.
Försäljning och affärsutveckling är det tydliga huvudfokuset i rollen. Samtidigt ser vi ett stort värde i att du engagerar dig i våra konsulter och bidrar i rekryteringsarbetet när det skapar bättre förutsättningar för våra kunder och vår fortsatta tillväxt.
Som ett snabbfotat och entreprenöriellt bolag finns möjlighet att forma rollen utifrån dina styrkor, erfarenheter och intressen.
Exempel på arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter
Utveckla och stärka befintliga kundrelationer
Driva hela försäljningsprocessen från prospektering till avtal
Ansvara för offertarbete, förhandlingar och kommersiella villkor
Skapa lönsamma och värdeskapande leveransmodeller för kunder och konsulter
Samarbeta nära konsulter och leveransteam för att säkerställa kvalitet och identifiera nya affärsmöjligheter
Matcha kompetens mot aktuella kundbehov
Bidra i rekryteringsprocesser och nätverksbyggande vid behov
Följa upp kunduppdrag och utveckla befintliga samarbeten
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning inom konsult-, tjänste- eller bemanningsbranschen. Erfarenhet från IT-konsultbranschen är meriterande men inget krav.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning och affärsutveckling
Trivs med att skapa nya kontakter och bygga långsiktiga relationer
Är van vid att driva affärer självständigt mot tydliga mål
Har ett starkt affärsmässigt driv och hög egen initiativförmåga
Ser värdet i att bygga starka relationer med både kunder och konsulter
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
💚 Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden 🚀
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när godkänd säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2026! Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8126411-2116433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
(org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
Vasagatan 10 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Humanit Jobbnummer
10011455