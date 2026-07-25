Barnskötare vikariat till Kokillens förskola
Föräldrakoop. Kokillen i Guldsmedshyttan Ek.För. / Barnskötarjobb / Lindesberg Visa alla barnskötarjobb i Lindesberg
2026-07-25
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Vill du vara med och bidra till en lärande, kreativ, trygg och rolig vardag för barnen på en liten familjär förskola med stora möjligheter så har du hamnat rätt! Här arbetar ett arbetslag bestående av 6 pedagoger samt rektor. Förskolan bedrivs som föräldrakooperativ i fina lokaler och underbar miljö ute och inne.
Förskolan har även sin alldeles egna kock som lagar all mat från grunden.
Nu söker vi en barnskötare, vikariat 6 månader med möjlighet till förlängning.
Vi vill att du
Är trygg i din roll som barnskötare och är på så vis en närvarande, lyhörd och engagerad pedagog
Gärna delar med dig av din kunskap samt tar till dig av andras
Har förmåga att hitta lösningar och är aktiv i barnens utveckling över hela undervisningen
Har lätt för att samarbeta, är positiv och flexibel
Krav: Barnskötar utbildning. Meriterande, erfarenhet av barn med särskilda behov.
Är du vår nya vikarie? Varmt välkommen med din ansökan!
Om Kokillen
Förskolan Kokillen som sedan start -91 drivs som en ekonomisk förening och föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna har stor delaktighet i verksamheten och ansvar för förskolan och dess personal. Den pedagogiska verksamheten styrs
av en rektor tillsammans med övriga pedagoger Förskolan ligger i gamla byskolan i Fanthyttan och har idag cirka 20 barn inskrivna. En liten förskola med stort engagemang!
Om rekryteringsprocessen
Välkommen att skicka in din ansökan innehållandes ett CV och personligt brev. Vi går igenom ansökningar löpande. Om din ansökan matchar det vi söker kommer vi kontakta dig via telefon eller mail för en kort avstämning. Du kan därefter komma
att bli kallad till en intervju. Vi tar alltid referenser från tidigare arbetsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: Styrelsen@kokillen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakoop. Kokillen I Guldsmedshyttan Ek.för.
, http://www.kokillen.se
Fanthyttan 319 (visa karta
)
711 96 STORÅ Arbetsplats
Föräldrakoop Kokillen i Guldsmedshyttan Ek För Jobbnummer
10011453