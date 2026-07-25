Key Account Manager B2B Försäljning till vårt huvudkontor
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Key Account Manager – B2B Försäljning till vårt huvudkontor
Ulricehamns MediebyråPubliceringsdatum2026-07-25Om tjänsten
Vill du arbeta med B2B-försäljning där du ansvarar för hela affärsprocessen – från första kontakt till signerad affär?
Nu söker Ulricehamns Mediebyrå en engagerad Key Account Manager till vårt huvudkontor i Ulricehamn.
I rollen arbetar du nära företagets ledning och får möjlighet att påverka din egen lön. Du ansvarar för att skapa nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga kundrelationer och closa kunder.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och viljan att utvecklas. Du får en gedigen internutbildning där vi lär dig försäljningsteknik.Arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta nya företagskunder.
Ansvara för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär.
Presentera företagets tjänster.
Förhandla och stänga affärer.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Arbeta mot tydliga försäljningsmål och budget.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.(inledningsvis provanställning)
Generös provisionsbaserad lön utan övre inkomsttak.
Gedigen internutbildning och kontinuerlig coachning.
Moderna arbetsverktyg och stöd från företagets ledning.
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
En arbetsplats på vårt huvudkontor.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar försäljning och motiveras av att skapa resultat.
Du är:
Målmedveten och ambitiös.
Självständig och ansvarstagande.
Social och duktig på att skapa förtroende.
Driven av att utvecklas och göra affärer.
Van att arbeta strukturerat och mot uppsatta mål.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av B2B-försäljning.
Erfarenhet av telefonförsäljning eller kundservice.
Erfarenhet av CRM-system.
Om Ulricehamns Mediebyrå
Ulricehamns Mediebyrå är ett teknik- och IT-företag med fokus på programmering och cybersäkerhet för företag och offentlig sektor. Vi utvecklar moderna system, webbapplikationer och automatiserade lösningar som effektiviserar verksamheter och infrastruktur.Så ansöker du
Är du modig, hjälpsam, driven och ansvarsfull?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till:
Michael Galatanu
VD, Ulricehamns Mediebyrå AB
E-postadress: michael.galatanu@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: michael.galatanu@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Mediebyrå AB
(org.nr 559498-4253) Kontakt
VD
Michael Galatanu michael.galatanu@gmail.com Jobbnummer
10011458