Vi söker pedagogisk personlig assistent
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vi söker personlig assistent som är intresserad av att arbeta pedagogiskt med vår uppdragsgivare. Han är 25 år och bor själv i Södermalm. Han tillhör autismspektrumtillstånd och har epilepsi. Detta leder till att vår uppdragsgivare har personlig assistans dygnet runt och året om. Han behöver aktiv tillsyn ständigt. Du arbetar i hans hemmiljö, utomhus men även på daglig verksamhet.
Som personlig assistent behöver du hjälp och stödja vår uppdragsgivare i alla vardagliga sammanhang. I arbetet ingår det att ständigt vara aktiv och påhittig med honom. I rollen ingår det att hjälpa med mat, personlig hygien, kommunikation etcetera. Därför är det viktigt att alltid vara uppmärksam på hans mående och vara följsam i olika miljöer.
Du behöver ha följande egenskaper/intressen:
• Tycka om att vara på utflykt
• Tycker om att vara ute
• Att kunna vara påhittig och aktiv
• Kunna behålla lugnet i problemskapande situationer
• Ska kunna skriva, förstå och prata flytande svenska
Vi söker dig som är:
• Arbetar med motivation
• Är trygg i sig själ
• Är uppmärksam och tydlig i ditt arbetssätt
• Arbetar utifrån ett lågaffektivt arbetssätt
• Är samarbetsvillig då det är dubbelassistans
Har du tidigare erfarenhet av arbete med autism och utåtagerande beteende är detta en merit. Ett krav är att du har förmåga att läsa av situationer och uppdragsgivarens mående samt agera utifrån det. Du behöver vara vid god hälsa då han är aktiv. I denna assistans strävar vi efter att arbeta med hög kvalité och med fokus på uppdragsgivarens medbestämmande och självständighet. Tydliga arbetsbeskrivningar finns och uppdateras och utvecklas tillsammans vid personalmöten och handledning.
Arbetstiderna är varierande. Arbetspassen är förlagda på dag, eftermiddag, kväll och helg. Vi söker någon som kan arbeta 80–100 procent. Tjänsten gäller omgående, och du kommer även få introduktion. Du söker denna tjänst då tycker om utmaningar och arbeta pedagogiskt eftersom vi har regelbundna handledningar och utbildningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840)
112 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Kontakt
Karvan Chian karvan@primaomsorg.se 0722829325 Jobbnummer
9951843