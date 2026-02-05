Vi söker mötesbokare!
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nordisk Solteknik AB
Nordisk Solteknik AB arbetar med sol- och energilösningar för villaägare i Mälardalen. Vi söker nu mötesbokare, fältsom vill jobba med personlig kundkontakt i utvalda villaområden.
Du tar första kontakten med hushåll dörr-till-dörr och bokar möten åt våra säljare.
Ingen försäljning sker på plats.
Arbetet sker främst eftermiddag/kväll, med gemensam uppstart i Kista och arbete i team.
Vi söker dig som
Trivs med att möta nya människor
Är uthållig, positiv och vill utvecklas
Studerar eller är i början av arbetslivet
Vi erbjuder
* Introduktion & kommunikationsutbildning
* Löpande coachning och stöd
* Prestationsbaserad ersättning med hög uppsida
* Möjlighet till vidareutveckling inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: be@nordisksolteknik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Solteknik AB
164 46 KISTA Kontakt
Försäljningschef
