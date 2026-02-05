Vi söker mötesbokare!

Nordisk Solteknik AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-02-05


Visa alla kundservicejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordisk Solteknik AB i Stockholm

Nordisk Solteknik AB arbetar med sol- och energilösningar för villaägare i Mälardalen. Vi söker nu mötesbokare, fältsom vill jobba med personlig kundkontakt i utvalda villaområden.
Du tar första kontakten med hushåll dörr-till-dörr och bokar möten åt våra säljare.
Ingen försäljning sker på plats.
Arbetet sker främst eftermiddag/kväll, med gemensam uppstart i Kista och arbete i team.

Vi söker dig som
Trivs med att möta nya människor
Är uthållig, positiv och vill utvecklas
Studerar eller är i början av arbetslivet
Vi erbjuder
* Introduktion & kommunikationsutbildning
* Löpande coachning och stöd
* Prestationsbaserad ersättning med hög uppsida
* Möjlighet till vidareutveckling inom företaget

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: be@nordisksolteknik.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk Solteknik AB (org.nr 559033-6839)
Kronoborgsgränd 11 (visa karta)
164 46  KISTA

Kontakt
Försäljningschef
Bengt Emanuelsson
be@nordisksolteknik.se
0705360123

Jobbnummer
9725327

Prenumerera på jobb från Nordisk Solteknik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordisk Solteknik AB: