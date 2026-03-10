Vi söker ledsagare till unga vuxna
2026-03-10
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vill du ha världens viktigaste extrajobb? Bli ledsagare hos oss!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi söker engagerade och ansvarstagande ledsagare som vill stötta unga tjejer och killar med med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Som ledsagare hjälper du till att skapa trygghet och möjliggöra sociala aktiviteter, fritidsintressen och självständighet.Dina arbetsuppgifter
Du blir en trygg person som:
- Hänger med på bio, promenader, träning, café eller konserter
- Stöttar vid nya aktiviteter
- Peppar när något känns nervöst
- Skrattar, samtalar samt delar upplevelser
Du hjälper en ung vuxen att få mer frihet, fler upplevelser och större delaktighet i livet. Enkelt sagt: du gör det möjligt att komma ut och leva.
Vem är du?
Du behöver inte vara superhjälte-men gärna:
- Trygg och inkännande
- Ansvarstagande
- Nyfiken på människor
- Bra på att lyssna
- Lite modig i nya situationer
Erfarenhet av NPF eller liknande är ett plus men rätt personlighet väger tyngst.Kvalifikationer
Du måste vara minst 18 år. Utdrag ur belastningsregistret krävs och kunna arbeta i minst 6 månader.
Vi ser helst att du är bosatt på Värmdö då uppdragen oftast utförs lokalt.
Vi erbjuder
Just nu behöver vi flera visstidsanställningar, behovet kan vara allt mellan 6-25 timmar i månaden och oftast är behovet kvällar och helger.Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Helena Johansson tel: 073-0700428
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Lön enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/133". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Ledsagning, avlösning, kontaktperson Kontakt
Camilla Frölund 08-57048392 Jobbnummer
9788567