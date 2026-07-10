Vi söker lagerpersonal till Linköping
Astani Wear AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-10
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Agil Rekrytering söker lagerpersonal för extrajobb hos vår kund i Linköping. Uppdraget passar dig som vill arbeta praktiskt, bidra i det dagliga arbetet och säkerställa att lagerverksamheten fungerar effektivt.
Om uppdraget
• Plock och pack av ordrar enligt angivna rutiner
• Hantering och sortering av inkommande leveranser
• Säkerställa ordning och reda i lagermiljön
• Bidra till ett stabilt och effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och har ett strukturerat arbetssätt
• Trivs i ett fysiskt arbete med ett högt tempo
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Kommunicerar på svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Linköping
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9999211