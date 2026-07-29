Behandlare till teamet intensivt trygghetsarbete
Norrtälje kommun, Öppenvårdsenhet / Socialsekreterarjobb / Norrtälje Visa alla socialsekreterarjobb i Norrtälje
2026-07-29
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er).
Vi erbjuder dig
förkortad arbetstid 36 h/v,
närhet till arbetsledningen,
tillgång till handledning och kompetensutveckling,
hög grad av självständighet,
distansarbete om verksamheten tillåter.
Uppdraget
Som behandlare inom öppenvården får du en meningsfull och varierad roll där ditt fokus ligger på att stärka barn och familjer, med särskild inriktning på placerade barn. Du arbetar på uppdrag av socialsekreterare med biståndsbedömda insatser och blir en viktig del i att skapa trygghet, förändring och långsiktiga lösningar för familjer i utsatta situationer.
I rollen får du använda både din professionalitet, flexibilitet och handlingskraft. Du har förmågan att snabbt se behov, möta familjer där de befinner sig och omsätta beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder i praktiken.
Du trivs med att samarbeta och drivs av att arbeta i ett team- och nätverksbaserat sammanhang, där du tillsammans med kollegor och andra aktörer gör verklig skillnad för barnens vardag och framtid.
Eftersom många sårbara situationer uppstår utanför kontorstid ingår kvälls- och helgarbete, vilket ger dig möjlighet att finnas där när stödet behövs som mest.
Arbetet sker ofta i familjernas hemmiljö där du stöttar föräldrar och andra viktiga vuxna i vardagliga situationer, exempelvis kring gränssättning, rutiner och åldersanpassad vägledning. Genom att arbeta nära familjen skapar du förutsättningar för hållbara förändringar i deras egen vardag.
I rollen ingår även en samordnande funktion, där du erbjuder praktiskt stöd och vägledning i kontakten med andra samhällsaktörer, HVB-personal och familjehemsföräldrar. Det här är en roll för dig som vill kombinera relationsskapande arbete med struktur, samverkan och konkret förändringsarbete.
På öppenvården barn och vuxna innebär arbetet på en konkret nivå att:
Verkställa beslut utifrån uppdrag av socialsekreterare.
Arbeta med behandling utifrån evidensbaserade metoder.
Delta och bidra till verksamhetsförändringar i enlighet med politiska beslut.
Ansvara för rättssäkerhet genom att bland annat upprätta genomförandeplaner och kontinuerlig journalföring
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Till den här tjänsten behöver du ha en bakgrund som socionom, beteendevetare med steg 1 utbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det krävs även att du har erfarenhet av att arbeta med behandling på ett självständigt sätt.
I rollen behöver du ha B körkort.
Meriterande
Det är meriterande om du även har erfarenhet och kunskap av att arbeta med våld.
Du får även gärna ha erfarenhet av arbete med myndighetsutövning samt att du är väl insatt i Socialtjänstlagen.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Vi är tre behandlare som arbetar med intensiv behandlingsarbete på vardagskvällar och vissa helger. Vi jobbar främst med barn och unga som skall komma hem från institution. Vi förbereder och planerar deras hemkomst genom att se till att det finns tydlighet och trygghet inför hemkomst. Vi är spindeln i nätet som samverkar för att alla delar skall falla på rätt plats.
Våran del av familjebehandlingen handlar till stor del att sammanföra barnet/ungdomen med sin familj och/eller nätverk efter det relationella glapp en placering innebär.
Så här säger några av våra medarbetare
"En välkomnande professionell arbetsplats med många kollegor med olika kompetenser. Jag känner mig alltid hörd och sedd och får stöd när jag behöver. Samarbetet med myndighet går alltid bra och det gör att mitt arbete blir enklare. Att ha fått utbilda mig i funktionell familjeterapi och sedan utvecklas i handledning. Det har varit mycket värt i mitt arbete."
– Linnea, behandlare inom intensivt trygghetsarbete
"Vi jobbar reflekterande, kollegialt, i behandlingskonferens och handledning. Det är en viktig del av att möta familjerna för att förutse risker och planera för framgångar. Vi tycker att det är oerhört viktigt att barn och ungdomar skall få lyckas efter sin förmåga. Att möta ungdomen där den är."
– Marcus, behandlare inom intensivt trygghetsarbete
"Jag upplever att ITA jobbar för att skapa en långsiktig stabil tillvaro för ungdomen. De är tillgängliga, kompetenta och duktiga på att skapa allians. De har jobbat nära oss i Nätverkslaget och deltagit i väldigt många nätverksmöten."
– Veronica, nätverksledare
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-09-30 eller enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 38000-42000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/mot-en-medarbetare/)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 809 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun, Öppenvårdsenhet Kontakt
Enhetschef
Lorenny Stenbäck lorenny.stenback@norrtalje.se +4617671141 Jobbnummer
10014891