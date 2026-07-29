Butikssäljare/ vikarierande butiksansvarig för Livingroom
Stigs Café & Bageri I Värnamo Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Värnamo Visa alla butikssäljarjobb i Värnamo
2026-07-29
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, Gnosjö
eller i hela Sverige
Om Ditt Café
Varumärket Ditt Café ägs och förvaltas av de fyra bolagen Stigs Café och Bageri AB, Agdas Café i Apladalen, Bernts Konditori AB och Bernards Konditori AB. Under varumärket samlas 9 caféer samt en produktionsanläggning/kontor som nu befinner sig i Gnosjö. Vi bedriver verksamhet på fem orter inom Jönköpings län och sysselsätter runt 70 medarbetare.
Vår affärsidé är att vara ledande på den lokala marknaden, erbjuda närproducerade bageri, konditori- och restaurangvaror i en attraktiv miljö med hög kvalitet, personligt bemötande och med kunden i fokus. Vi arbetar efter våra kärnvärden glädje, kvalitet och engagemang och vi är övertygade om att den största framgången nås genom ett välfungerande lagarbete.
Här på Dittcafe så jobbar vi tillsammans och stöttar varandra, för oss är det viktigt att vi hjälps åt och stöttar upp där det behövs, vilket då också skapar vår sanna laganda.
Om dig
Vi söker en butikssäljare som kan täcka upp som butiks ansvarig till vårt café Livingroom när våran ansvariga går på en längre mammaledighet, vi söker dig som är stresstålig, ansvarstagande och handlingskraftig. Du har ett brinnande intresse för service, är lösnings orienterad och trivs i ett högt tempo. Du ska känna dig trygg i att kunna ta ett eget ansvar och ha förmågan att snabbt kunna hantera oväntade situationer. Du leder teamet på ett tryggt och tydligt sätt, kan delegera arbetsuppgifter effektivt och har alltid ett leende nära till hands för att skapa en positiv upplevelse för både gäster och kollegor.
Då du som söker kommer behöva vara alkoholansvarig på plats på vissa pass, så måste du vara över 20 år för denna tjänsten enligt lagen om servering av alkohol:
6 § Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. Lag (2019:345).
Dina arbetsuppgifter
I rollen som butiks ansvarig kommer du att ansvara för den dagliga driften i butiken (så som bassista, alkoholhantering, eventplanering och beställningar) samt hantera en del schemaläggning, även vid sjukdomar och förändringar. Du håller i medarbetarsamtal, arbetar målinriktat mot butikens uppsatta mål och drivs av att nå och överträffa budget. Du är kreativ, vågar tänka utanför boxen och testa nya idéer för att utveckla verksamheten. Rollen innebär även ett nära samarbete med koncernens butikschef.
Du kommer tillsammans med din personal få hantera kassan och möta kunder dagligen. Du har ett starkt brinnande intresse för service och att kunden ska ha den bästa upplevelsen hos oss.
Vi jobbar även ständigt med event & konferenser som blir en naturlig del av ditt arbete. Att arbeta förmiddagar, eftermiddagar, kvällar & helger faller sig som en naturlig del av tjänsten, jobbet innefattar i nuläget var tredje helg.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett självständigt, utvecklande och lärorikt arbete med goda löne- och anställningsvillkor. Tjänsten ligger på 80% men med chans till fler timmar på sikt.
Tjänsten är en tillsvidare anställning med inledande provanställning på 6 månader.
Tjänsten ska tillsättas snarast så tveka inte med din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Markera ansökningen med Livingroom Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@dittcafe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Livingroom". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stigs Café & Bageri I Värnamo Aktiebolag
(org.nr 556397-5134), http://www.dittcafe.se
Storgatan 32 (visa karta
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331 37 VÄRNAMO Arbetsplats
DittCafe Livingroom Jobbnummer
10014908