Butikschef till Puuilo - bli med och driv vår etablering i Sundsvall
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2026-07-29
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Vill du vara med och bygga upp någonting helt nytt från grunden? Har du ett starkt kommersiellt driv, fötterna stadigt på butiksgolvet och ett ledarskap som får medarbetare och försäljning att växa? Då kan du vara Puuilos nästa Butikschef!
Puuilo är en av Finlands mest framgångsrika lågpriskedjor och nu tar vi klivet in på den svenska marknaden. Vårt koncept är enkelt: ett brett sortiment, låga priser och allt samlat under ett tak. Vi gör det enkelt för kunden att hitta det som behövs, när det behövs. Nu söker vi en trygg och operativ Butikschef som vill leda vår etablering och bygga upp ett engagerat team i Sundsvall.
Rollen som Butikschef
Som Butikschef hos oss har du det övergripande drift-, personal- och resultatansvaret för ett varuhus på cirka 3 000 kvadratmeter och ett sortiment på över 30 000 artiklar. Du leder ett team på cirka 15–20 medarbetare och rapporterar direkt till vår svenska driftchef.
Rollen är både operativ och administrativ. Din huvudsakliga arbetsplats är ute på butiksgolvet tillsammans med ditt team – det är där vi möter kunderna, driver försäljningen och bygger vår kultur.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Uppföljning av försäljning och nyckeltal (KPI:er) samt utveckling av butikens lönsamhet.
Rekrytering, introduktion, schemaplanering och coachning av teamet.
Planering och ledning av den dagliga driften så att varje teammedlem känner sig motiverad och engagerad i att göra sitt bästa.
Att skapa en öppen och interaktiv feedbackkultur där vi uppmärksammar framgångar, ger kontinuerlig feedback och utvecklas tillsammans.
Att aktivt delta i det praktiska butiksarbetet – hos oss leder du från golvet och är redo att använda radiokommunikation, köra truck och hjälpa till med montering av släpvagnar.
Vad erbjuder Puuilo dig?
Ett mångsidigt och ansvarsfullt uppdrag: I denna roll har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens brett.
Möjligheter i ett företag i tillväxt: Hos oss blir du en del av ett framgångsrikt och snabbt växande företag, där du genom ditt arbete kan påverka företagets utveckling och tillväxt.
En omfattande introduktion: Du får en grundlig introduktion till ditt uppdrag för att kunna starta med en stabil grund. Vi satsar på att du ska känna dig välkommen och få vårt stöd i dina nya utmaningar.
Professionell coachning och utbildningsmöjligheter: Vi satsar på våra medarbetares professionella utveckling genom olika utbildningsmöjligheter. Dessutom coachar vi våra chefer regelbundet för att ge dem bästa möjliga verktyg för att leda sina team till framgång.
Möjlighet att avancera till mer krävande roller: Du har en betydelsefull roll i vår organisation och vi vill stötta din karriär genom att erbjuda mångsidiga möjligheter att avancera till mer ansvarsfulla uppgifter.
En av våra viktigaste värderingar är GLÄDJE: Hos oss blir du en del av en positiv och uppmuntrande arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade.
Vad förväntar vi oss av dig?
Erfarenhet av chefsarbete inom handelsbranschen.
Du förstår handelns verksamhetsmiljö och har förmåga att leda ditt team framgångsrikt mot gemensamma mål.
Stark kommersiell förståelse
Du har ett gott affärssinne och förmåga att fatta beslut som stöder verksamhetens tillväxt och lönsamhet.
Vilja att utvecklas i din roll och som chef
Du är motiverad att lära dig nytt och vill kontinuerligt utvecklas som ledare. Du stöttar även ditt team i deras utveckling och hjälper dem att nå sina mål.
Ett modernt och coachande ledarskap
Du tror på ett coachande ledarskap och kan hjälpa ditt team till bästa möjliga prestationer. Du skapar en öppen och uppmuntrande arbetsmiljö där alla har möjlighet att lyckas.
Förmåga att leda i en föränderlig verksamhetsmiljö
Du är anpassningsbar och kan leda ditt team effektivt även mitt i förändringar som är typiska för ett tillväxtbolag. Du ser förändringar som möjligheter och leder teamet mot gemensamma mål.
Erfarenhet av schemaplanering och kunskap om kollektivavtal
Du förstår hur schemaplanering bidrar till en smidig och effektiv verksamhet och hur resurser används rättvist och jämlikt i butiken.
Våra butiker präglas av högt tempo och radiokommunikation – en självklar del av Puuilos unika kultur. Hos oss är du redo att köra truck och hjälpa till med montering av släpvagnar. Arbetet kräver flexibilitet, engagemang och förmåga att leda i ett snabbt tempo och en föränderlig tillväxtmiljö.
Ansökan och process
I denna rekrytering samarbetar Puuilo med Retail Recruitment.
Skicka in din ansökan via länken så snart som möjligt då urval sker löpande. Din ansökan ska innehålla:
Ett CV
En fritt formulerad ansökan/personligt brev
En frivillig videopresentation (om du vill sälja in dig själv lite extra!)
För ytterligare information om rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson på Retail Recruitment.
Välkommen med din ansökan – bli en del av Puuilos framgångssaga i Sverige!
Puuilo är en ledande finsk detaljhandelskedja känd för sitt breda sortiment, sina låga priser, bra butikslägen och en bekväm shoppingupplevelse. Med ett särskilt fokus på hantverk, hushållstillbehör och djurfoder samt mer än 50 butiker och e-handel i Finland, är Puuilo en av Finlands största och mest framgångsrika butikskedjor inom konsumtionsvaror.
Nu tar Puuilo sitt starka koncept vidare och står inför en mycket spännande etablering på den svenska marknaden med målet att bli en ledande aktör även i Sverige.
Läs mer om Puuilo och vår resa på https://www.investors.puuilo.fi/en/about_us/in_brief Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
857 53 SUNDVSALL Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
10014896