Bli säljare för Telenor i Stockholm - fast lön, provision + förmånsbil

Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-29


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Pluggar du klart i vår och vill ha en riktig start på arbetslivet? Innovative Sales söker fältsäljare i Stockholm som vill jobba med försäljning genom personliga möten – och representera Telenor, ett av Sveriges största varumärken.
Din roll: Du träffar kunder ute i fält och presenterar tjänster och produkter som människor faktiskt använder varje dag.
Vad vi erbjuder:

Ingen erfarenhet krävs – full säljutbildning vid start och daglig coachning, vi ger dig alla förutsättningar

Fast lön + provision utan tak (snittlön ca 40 000 kr)

Telenor i ryggen – ett av Sveriges starkaste varumärken

En grym gemenskap och ett team som peppar varandra varje dag

Tydliga utvecklingsmöjligheter och en årsplan med personliga mål och milstolpar

Förmånsbil, gym på plats, företagsresor och events

Vi söker dig som: är social, driven och vill ta nästa steg direkt efter studenten. Ingen erfarenhet behövs. Du talar och skriver flytande svenska.
Plats: Stockholm (Gärdet) · Heltid Frågor? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment – Emma.a@innovativesales.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141933-2121008".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Innovative Sales TM AB (org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
Innovative Sales

Jobbnummer
10014909

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