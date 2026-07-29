Bengts Åkeri söker CE-chaufförer till Trollhättan!
Bengts Åkeri i Örebro Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Trollhättan Visa alla fordonsförarjobb i Trollhättan
2026-07-29
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Bengs Åkeri utökar med ytterligare uppdrag och vi söker nu fler lastbilschaufförer till vår filial i Trollhättan. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Uppdraget är en heltidstjänst, fjärrbilskörning, Starttid 11.00. 5-dagars vecka
Kvalifikationer
CE-behörighet
Giltigt YKB
ADR
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Vana och kunskap vid tullhantering är meriterande
Erfarenhet från branschen med god förståelse för hur du tillämpar säkra arbetsrutiner och agerar föredömligt i trafiken
Viss datavana efterfrågas då du får tillgång till vår app för instruktioner och rapportering
Vi söker dig som känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har hög arbetsmoral. Du behärskar svenska språket väl då telefonsamtal med både trafikledningen och kontakt med kunder och kollegor är en viktig del i din arbetsdag.
Ansök redan idag!Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Tillträdesdag flexibelt men gärna så snart som möjligt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi tillämpar provanställning på 6 månader. I rekryteringsprocessen kommer vi begära referenser samt att vi vill ta del av en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Bengts Åkeri är ett familjeägt företag som grundades redan 1975 och har sedan dess vuxit till att bli en pålitlig aktör inom transportbranschen. Åkeriet är i drift dygnet runt, året om och sysselsätter i dagsläget omkring 250 personer. Huvudkontoret finns i Örebro med filialer i Borås, Karlstad, Jönköping, Trollhättan och Ockelbo. Vi har ett starkt fokus på hög service, punktliga leveranser och miljöanpassade transporter.
Vi är kollektivavtalsanslutna och tillämpar transportavtalet. Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengts Åkeri i Örebro Aktiebolag
(org.nr 556500-8090)
461 38 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bengts Åkeri Kontakt
HR-Chef
Pernilla Graff pernilla.graff@bengtsakeri.se 0703-50 00 50 Jobbnummer
10014902