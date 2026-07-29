Biträdande butikschef till Puuilo i Sundsvall
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2026-07-29
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Vill du vara med och bygga upp någonting helt nytt från grunden? Har du erfarenhet av ledarskap inom handeln, starkt kommersiellt driv och fötterna stadigt på butiksgolvet? Då kan du vara Puuilos nästa Biträdande Butikschef!
Puuilo är en av Finlands mest framgångsrika lågpriskedjor och nu etablerar vi oss på den svenska marknaden. Vårt koncept är enkelt: ett brett sortiment, låga priser och allt samlat under ett tak. Vi gör det enkelt för kunden att hitta det som behövs, när det behövs. Nu söker vi en engagerad och operativ Biträdande Butikschef som vill vara med och driva vår nya butik i Sundsvall tillsammans med Butikschefen.
Som Biträdande Butikschef hos Puuilo
I rollen som Biträdande Butikschef arbetar du sida vid sida med Butikschefen som närmaste operativa chef för butikens personal. Tillsammans ansvarar ni för butikens ledning, försäljning, säkerhet, ordning och reda samt medarbetarnas trivsel och utveckling. Du fungerar även som Butikschefens ställföreträdare vid hens frånvaro.
Arbetstiderna är förlagda mellan kl. 06.00–20.00 och inkluderar helgarbete, vilket ger en varierande och dynamisk vardag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa att butiken är kommersiellt attraktiv, välfylld och att försäljningsbudgeten nås genom tidsenlig varuhantering och rätt prioriteringar på golvet.
Coacha teamet i det dagliga arbetet, se till att alla vet vad som ska göras och skapa en öppen och interaktiv feedbackkultur.
Delaktig i schemaplanering och resursoptimering.
Hos oss leder vi från golvet! Det är en självskriven del av vardagen att använda radiokommunikation, köra truck och hjälpa till med montering av släpvagnar.
Vad erbjuder Puuilo dig?
Möjligheter i ett växande företag: Du blir en del av ett framgångsrikt och snabbt växande företag där du genom ditt eget arbete kan påverka Puuilos utveckling och tillväxt.
En omfattande introduktion: Du får en grundlig introduktion till din roll så att du kan starta ditt arbete med en stabil grund. Vi satsar på att du ska känna dig välkommen och få stöd i dina nya utmaningar.
Professionell coachning och utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på våra medarbetares yrkesmässiga utveckling genom utbildning och regelbunden ledarskapsutbildning för våra chefer.
Möjlighet att avancera till mer krävande roller: Du har en viktig roll i vår organisation och vi vill stötta din karriär genom att erbjuda mångsidiga möjligheter att ta nästa steg (t.ex. mot framtida Butikschefsroller).
En av våra viktigaste värderingar är GLÄDJE: Hos oss blir du en del av en positiv och uppmuntrande arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade.
Vad förväntar vi oss av dig?
Erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln: Du har tidigare erfarenhet som Biträdande Butikschef, Avdelningschef, Teamledare eller motsvarande ansvarsroll inom handel eller lågpris.
Starkt kommersiellt tänkande: Du har god affärsförståelse och förmåga att fatta beslut som stöder butikens försäljning och lönsamhet.
Coachande och empatiskt ledarskap: Du har mycket god kommunikativ förmåga, leder med empati och skapar en öppen miljö där medarbetare trivs och utvecklas.
Schemaplanering & Kollektivavtal: Kunskap om schemaläggning och förståelse för hur resurser används effektivt och rättvist.
Flexibilitet & Högt tempo: Du trivs i en föränderlig tillväxtmiljö med högt tempo, radiokommunikation och praktiskt butiksarbete (meriterande med truckkort).
Våra butiker präglas av högt tempo och radiokommunikation – en självklar del av Puuilos unika kultur. Hos oss är du redo att köra truck och hjälpa till med montering av släpvagnar. Arbetet kräver flexibilitet, engagemang och förmåga att leda i ett snabbt tempo och en föränderlig tillväxtmiljö.
Ansökan och process
I denna rekrytering samarbetar Puuilo med Retail Recruitment.
Skicka in din ansökan via länken så snart som möjligt då urval sker löpande. Din ansökan ska innehålla:
Ett CV
En fritt formulerad ansökan/personligt brev
En frivillig videopresentation (om du vill sälja in dig själv lite extra!)
För ytterligare information om rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson på Retail Recruitment.
Välkommen med din ansökan – bli en del av Puuilos framgångssaga i Sverige!
Puuilo är en ledande finsk detaljhandelskedja känd för sitt breda sortiment, sina låga priser, bra butikslägen och en bekväm shoppingupplevelse. Med ett särskilt fokus på hantverk, hushållstillbehör och djurfoder samt mer än 50 butiker och e-handel i Finland, är Puuilo en av Finlands största och mest framgångsrika butikskedjor inom konsumtionsvaror.
Nu tar Puuilo sitt starka koncept vidare och står inför en mycket spännande etablering på den svenska marknaden med målet att bli en ledande aktör även i Sverige.
Läs mer om Puuilo och vår resa på https://www.investors.puuilo.fi/en/about_us/in_brief Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
857 53 SUNDVSALL Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
10014903