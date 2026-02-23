Vi söker lagerpersonal till Borås!
Social attitude AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-02-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Borås
, Göteborg
, Jönköping
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Jobbhuset söker nu en pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Borås. Här är du med och ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter rulla utan stopp
Ingen lång erfarenhetslista krävs. Har du driv, arbetsvilja och dyker upp redo att köra, så är du redan intressant för oss.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Ett team som hjälps åt och håller tempot uppe
Ett extrajobb där dagarna går snabbt och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är punktlig och tar ansvar
Att du trivs med praktiskt arbete
Att du kan börja inom kort
Att du pratar svenska eller engelska
Känns det rätt? Skicka in din ansökan redan idag - vi letar efter nästa starka tillskott i Borås
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9756552