Ingenjör inom hudraulik och pneumatik
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-06-08
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Unik Resurs söker för kunds räkning en Hydraulik- och pneumatikingenjör för uppdrag under 6 månader.
Under uppdraget kommer det att förekomma resor inom Sverige.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du arbeta med avancerad teknikutveckling där du får vara med och skapa säkra, robusta och effektiva system för framtidens farkoster? Vi söker nu en hydraulik- och pneumatikingenjör till ett spännande uppdrag i Lund. I rollen kommer du att arbeta med komplexa tekniska utmaningar i nära samarbete med experter från flera olika teknikområden. Du får en central roll i utvecklingen av innovativa lösningar och bidrar genom hela livscykeln – från koncept och utveckling till verifiering, driftsättning och underhåll. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Ledande roll i utvecklingen av hydrauliska och pneumatiska system för farkoster.
Dimensionering och optimering av system för att uppfylla strikta krav.
Skapande av tekniska specifikationer och dokumentation.
Genomförande av driftsättning och verifiering av system.
Samarbete med underleverantörer och deltagande i FoU-projekt och konceptstudier.
Utbildning av besättningsmedlemmar i hantering av systemen.
Deltagande i underhållsprojekt för operativa slutprodukter.
*Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
• *För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Profil
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och drivs av att lösa komplexa problem. Du är nyfiken, engagerad och trivs i en miljö där innovation, samarbete och kontinuerligt lärande står i fokus. Du har god kommunikativ förmåga och kan på ett tydligt sätt samarbeta med både kollegor, kunder och externa parter.Kompetenser
Ingenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande, gärna med inriktning mot hydraulik eller pneumatik
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet, där erfarenhet inom hydraulik eller pneumatik är meriterande.
Tidigare erfarenhet av processteknik och driftsättningar av utrustning
Har en stark teknisk grund och en passion för innovation
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska. Både tal och skrift.
Trivs med utmaningar och har ett stort driv att utvecklas och lära dig nya saker
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Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
223 62 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9952754