Wist Last & Buss i Boden expanderar och söker tekniker!
Wist Last & Buss AB / Maskinreparatörsjobb / Boden Visa alla maskinreparatörsjobb i Boden
2026-06-08
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Efterfrågan från våra kunder ökar och vi behöver stärka upp vårt team med fler medarbetare. Vi söker därför tekniker till på Wist Last & Buss i Boden!
Som tekniker hos oss på Wist Last & Buss är du en del av Wist-familjen. Vi är en okomplicerad arbetsgivare som månar om din trygghet och utveckling. För att du ska lyckas i rollen som Tekniker får du hos oss specialutbildning, tillgång till de senaste verktygen och ett starkt stöd från kompetenta, tillgängliga och omtänksamma kollegor.
Vi erbjuder även en modern och inspirerande arbetsmiljö, där du får möjlighet att utvecklas både
personligt och professionellt. Utöver det har vi riktigt bra personalförmåner då du hos oss bland annat får ta del av goda resultat genom vinstandelsstiftelsen Årsringen, samt möjlighet att hyra lägenhet i Åre och stuga i Hemavan.
Som tekniker hos oss arbetar du med allt från service till kvalificerade felsökningar, diagnos samt reparation av lastbilar, släp, påbyggnationer och bussar.
Vi söker dig som:
Har en fordonsteknisk utbildning eller tidigare erfarenhet inom ett tekniskt yrke
Har god system- och datorvana
Trivs med att arbeta självständigt men också värdesätter samarbete med arbetskamrater
Har lägst B-körkort, tyngre behörighet är meriterande
• har du dessutom arbetat med transportbilar och bussar är det ett plus!
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Jens Ström på telefonnummer 0921-665 61 eller via jens.strom@wistlastbuss.com
. Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen till oss på Wist Last & Buss! Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta att utveckla Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar.
Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 20 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 14 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 3,8 miljarder kronor och har ca 660 medarbetare. Från årsskiftet 2025 presenterar vi även Volvo och Renault lastbilar och bussar på sju anläggningar i Finland genom bolaget Wetteri Power OY. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, träförädling, skogs- och fastighetsförvaltning samt förnybar energi. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 8,4 miljarder och har cirka 1 500 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se
och www.wistlastbuss.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wist Last & Buss AB
(org.nr 556078-9751), https://www.dealer.volvotrucks.se/wist-last-buss/sv-se/bli-en-av-oss.html
Smidesvägen 6 (visa karta
)
961 38 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wist Last & Buss, Servicemarknad, Boden Kontakt
Jens Ström jens.strom@wistlastbuss.com Jobbnummer
9952741