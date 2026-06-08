Biltestare till Viking Göteborg
Aura Personal AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Biltestare till Viking i Göteborg
Vill du jobba med fordon, är noggrann och trivs med ett självständigt arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker en biltestare till Viking i Göteborg. I rollen ansvarar du för att genomföra tester och kontroller av fordon enligt fastställda testprotokoll. Arbetet innebär att du granskar fordonens skick, dokumenterar resultat och säkerställer att testerna genomförs med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Genomföra fordonskontroller och tester enligt testprotokoll
Dokumentera resultat och anmärkningar i system
Fotografera och rapportera fordonens skick
Arbeta med varierande fordonstyper, från nyare hyr- och leasingbilar till äldre begagnade bilar
Säkerställa att tester utförs noggrant och effektivt
Vi tror att du har dessa egenskaper
Du är noggrann och har ett gott öga för detaljer
Du trivs med självständigt arbete och tar ansvar för dina uppgifter
Du har B-körkort (manuell växellåda krävs)
Vi ser det som meriterande om du har
Tidigare erfarenhet som bilrekondare, biltestare, hallvärd, mekaniker eller annan fordonsrelaterad yrkesroll
Arbetat med besiktning eller fordonskontroller
God känsla för bilars skick och vanliga slitageområden
Ett stort intresse för bilar och fordon
Vilka vi är
Aura Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på fordonsbranschen. Vi samarbetar med flera av Sveriges ledande verkstäder, bilåterförsäljare och aktörer inom fordonssektorn.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Du kommer inledningsvis att vara anställd som konsult hos Aura Personal och får en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872044-2041629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9952739