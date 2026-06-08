Biltestare till Viking Göteborg

Aura Personal AB / Logistikjobb / Göteborg
2026-06-08


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Biltestare till Viking i Göteborg
Vill du jobba med fordon, är noggrann och trivs med ett självständigt arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker en biltestare till Viking i Göteborg. I rollen ansvarar du för att genomföra tester och kontroller av fordon enligt fastställda testprotokoll. Arbetet innebär att du granskar fordonens skick, dokumenterar resultat och säkerställer att testerna genomförs med hög kvalitet.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Dina arbetsuppgifter
Genomföra fordonskontroller och tester enligt testprotokoll

Dokumentera resultat och anmärkningar i system

Fotografera och rapportera fordonens skick

Arbeta med varierande fordonstyper, från nyare hyr- och leasingbilar till äldre begagnade bilar

Säkerställa att tester utförs noggrant och effektivt

Vi tror att du har dessa egenskaper

Du är noggrann och har ett gott öga för detaljer

Du trivs med självständigt arbete och tar ansvar för dina uppgifter

Du har B-körkort (manuell växellåda krävs)

Vi ser det som meriterande om du har

Tidigare erfarenhet som bilrekondare, biltestare, hallvärd, mekaniker eller annan fordonsrelaterad yrkesroll

Arbetat med besiktning eller fordonskontroller

God känsla för bilars skick och vanliga slitageområden

Ett stort intresse för bilar och fordon

Vilka vi är
Aura Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på fordonsbranschen. Vi samarbetar med flera av Sveriges ledande verkstäder, bilåterförsäljare och aktörer inom fordonssektorn.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Du kommer inledningsvis att vara anställd som konsult hos Aura Personal och får en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872044-2041629".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9952739

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