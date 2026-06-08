Universitetslektor i Automation
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap / Högskolejobb / Trollhättan Visa alla högskolejobb i Trollhättan
2026-06-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap i Trollhättan
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetslektor i industriautomation
Avdelningen för Industriautomation vid Institutionen för ingenjörsvetenskap bedriver undervisning inom automation och robotik kopplad till flera utbildningsprogram, såsom Automationsingenjör (grundnivå), Robotik och automation (masternivå) samt AI och automation (masternivå), liksom fristående kurser och uppdragsutbildning för både studenter och yrkesverksamma. Avdelningen medverkar även i undervisning inom andra utbildningar på olika nivåer, från yrkeshögskoleutbildning till forskarutbildning. All utbildning präglas av en stark betoning på praktiska moment och nära samverkan med industrin.
Forskningen inom forskningsmiljön industriell automation fokuserar på smart och människocentrerad automation med särskild inriktning mot flexibilitet, bland annat genom användning av multiagentsystem (MAS) och Plug & Produce. Målet är att utveckla en fördjupad förståelse för styrstrategier och deras påverkan på systemens flexibilitet och mänsklig interaktion. På lång sikt strävar forskningen mot att utveckla flexibla och intelligenta produktionssystem som i hög grad kan förstå mål och anpassa sig självständigt. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med svensk industri.
För att stärka utbildningsverksamheten söker vi nu en universitetslektor som vill spela en central roll i att vidareutveckla och driva utbildningen inom avdelningens profilområden och därigenom bidra till att forma morgondagens ingenjörer.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Utveckla och implementera metoder som kopplar automation till globala hållbarhetsmål och skapa lösningar som gagnar både industrin och miljön.
Undervisa på grund- och avancerad nivå, för avdelningens relevanta ämnen, främst kopplade till industriautomation, styrsystem, pneumatik och hydraulik samt maskinsäkerhet.
Handleda och examinera studenters examensarbeten för att stödja nästa generation av ingenjörstalanger.
Bidra aktivt till utveckling av kurser och utbildningsprogram på grund-, master- och doktorandnivå.
Bidra aktivt till utvecklingen av institutionen och Högskolan Väst.
Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:
• Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom
den akademiska miljön.
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
• Avlagd doktorsexamen inom produktionsteknik, automation, robotteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen (4 kap. 4 § HF).
För denna anställning krävs dessutom:
Erfarenheter av att genomföra undervisning inom området automation, styrteknik och robotteknik.
Erfarenhet att medverka i industriella forskningsprojekt.
Erfarenhet av att utveckla, genomföra och följa upp, för området automation, kurser på grund- och avancerad nivå.
Meriterande för anställningen är:
Pedagogisk utbildning utöver den obligatoriska högskolepedagogiska utbildningen.
Arbetserfarenhet, främst inom automation och styrsystem, relevant för tjänsten kopplad till tillverkningsindustrin.
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildning på olika nivåer inom automationsområdet.
Erfarenhet av att undervisa på både svenska och engelska.
Erfarenhet av att bedriva forskning inom området flexible automation
Dokumenterade erfarenheter av att samverka med olika projektpartners så som akademin och industrin.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömning kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och samverkansskicklighet, annan yrkesskicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sättas i andra hand och övriga bedömningsgrunder i tredje hand. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052), https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Gustava Melins gata 2 (visa karta
)
461 86 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap Kontakt
Henrik Johansson, SACO-S henrik.johansson@hv.se +46520-223325 Jobbnummer
9952750