Utvecklingssamordnare, lokalplaneringsenheten på grundskoleförvaltningen
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2026-06-08
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Ref: 20261451 Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en utvecklingssamordnare till grundskoleförvaltningens lokalplaneringsenhet!
Som utvecklingssamordnare ingår du i enhetens strategiska planeringsgrupp, som består av tre utvecklingssamordnare med ansvar för resursplanering, lokalbehovsplanering och utredningsarbete. Grundskoleförvaltningen har senaste åren utvecklat en process som vi kallar resursplanering. Processens utgångspunkt är grundskoleförvaltningens ambition att jobba för varje elevs bästa skola. När vi bereder lokalbehovsplan och planerar platser sker arbetet utifrån systemanalys.
I rollen som utvecklingssamordnare arbetar du med processutveckling samt genomför fördjupade utredningar kopplade till resurs- och lokalbehovsplanering. Du leder projekt- och referensgrupper, ansvarar för att ta fram projektrapporter och genomför utredningsuppdrag inom förvaltningens projektorganisation. Arbetet bedrivs i samarbete med kollegor inom förvaltningen men också externt. Som utvecklingssamordnare kommer du även att skriva tjänsteärenden samt föredra ärenden för förvaltningsledning och nämnd.
En viktig del av uppdraget är att analysera och ta fram beslutsunderlag inom lokalplanering och kapacitetsfrågor. Du driver utvecklingen av enhetens processer och arbetssätt samt samordnar behovet av utredningar utifrån både strategisk planering och resursplanering.
Som utvecklingssamordnare ansvarar du också för ekonomiavdelningens systematiska kvalitetsarbete. I detta arbete bidrar du till utveckling och förbättring med fokus på såväl den egna enheten som avdelningen i stort. Du representerar dessutom ekonomiavdelningen i förvaltningens tvärfunktionella grupper tillsammans med utbildningschefer och andra relevanta funktioner.
I nära samverkan med medarbetare inom enheten och avdelningen analyserar du verksamhetens behov och tar fram underlag som stödjer strategiska beslut och långsiktig utveckling.
Tillsammans arbetar vi för varje elevs bästa skola!Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleexamen inom relevant område, ex. statsvetenskap, om minst 180 HP samt minst två års erfarenhet av relevant arbete i offentlig sektor. Du har erfarenhet av utredning- och utvecklingsarbete och kan ge konkreta exempel på resultat.
För att trivas och kunna leverera i uppdraget tror vi att du har lätt för att strukturera och självständigt driva olika projekt med en god analytisk förmåga. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta och knyta kontakter i ditt arbete.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare
Centrala Sacorådets kansli Saco saco@malmo.se +4640345114 Jobbnummer
9952743