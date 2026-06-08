Socialpedagog Gymnasium / Gymnasieskola
Distra Utbildnings Center AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-06-08
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Lärarassistent/vikarie/elevassistent
Vi på Distra söker nu en socialpedagog som kan tänka sig stärka upp skolans vuxennärvaro och skolans elevhälsoteam!
Det är meriterande om du känner dig trygg i och har erfarenhet av att:
Stärka upp vuxennärvaro på såväl lektion som raster och pauser
Ha en aktiv roll i skolans likabehandlingsarbete
Dokumentera ditt arbete i ProRenata
Delta och genomföra utredning av kränkningsärenden
Konflikthantera mellan elever
Arrangera och driva vuxenstödd pausaktivitet samt lovaktiviteter
Vikariera för lärare
Stötta mentorer i komplexa mentorsärenden
Vara skolans kontaktperson i kontakt med socialtjänst
Vara skolans kontaktperson mot eventuellt häktade elever och samordna arbetet kring denne.
Vi ser gärna att du som söker har färdig utbildning via fysiskt lärosäte och genomförd LiA med goda vitsord.
Arbetsuppgifterna kommer primärt vara att stärka upp ett klassrum och vara extra resurs för de elever som behöver hjälp att komma igång och förstå uppgifter.
För att lyckas med våra elever krävs ett genuint intresse för ungdomar och förståelse att alla är olika. Det är meriterande om du har jobbat med ungdomar med NPF-diagnoser som ADHD, ADD och elever inom autismspektrat.
Hos oss är fokus på trivsel och trygghet där alla skall känna sig sedda och kunna komma till tals. Vi har små undervisningsgrupper med ca 15-24 elever per grupp. Detta ger oss större möjligheter att kunna hjälpa varje elev att kunna nå sina mål.
Det är meriterande om du jobbat i skolan tidigare och gärna i samarbete med elevhälsoteam.
I en yrkesinriktad utbildning har de flesta av våra elever sökt utifrån ett yrke och häri ligger din utmaning: att våga utmana och stötta eleverna i de teoretiska ämnena. Hos oss återfinns alla elever - de som behöver ren färdighetsträning och de som behöver stimuli och utmanas.
Våra elever skall känna sig trygga och välkomna till en kreativ utvecklande miljö för lärande.
Gå gärna in på skolans instagram på www.instagram.com/distragymnasium
för att få en känsla av vilka vi på skolan är! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: info@edu.distra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distra Utbildnings Center AB
(org.nr 556606-4209), http://www.distra.se
Instrumentvägen 45 (visa karta
)
126 54 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Distra Gymnasium Jobbnummer
9952748