Vi söker Lagerarbetare
2025-09-13
Är du en noggrann och självgående person som trivs med praktiskt arbete och gillar att skapa ordning och struktur?
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och strävar mot gemensam framgång? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Om Hydramobil:
Hydramobil i Skellefteå är ett litet och familjärt företag med 11 engagerade medarbetare som tillsammans bildar ett starkt och kunnigt team. Vi är experter inom hydraulik och pneumatik. Våra kunder finns över hela Sverige, men vår bas är i Skellefteå där större delen av vår verksamhet bedrivs. Hos oss får du arbeta i en prestigelös miljö där gemenskap, yrkesstolthet och hjälpsamhet står i centrum.
Vi söker nu en lagermedarbetare till vår verksamhet inom hydraulik & pneumatik. Rollen innebär att du arbetar med paketering och leveranser av våra produkter, samt ser till att beställningar blir korrekt hanterade och skickade i tid.
Du kommer att utgå från vårt lager i Skellefteå, där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att hålla ordning och skapa effektiva flöden. Arbetet sker nära dina arbetskamrater och ni samarbetar för att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder.
I rollen ingår bland annat att:
Plocka och packa hydraulikprodukter enligt order.
Kontrollera att rätt produkter skickas och att de är i gott skick.
Märka, emballera och förbereda gods för transport.
Hantera in- och utleveranser.
Hålla ordning och reda i lagret.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiva arbetsflöden.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt. Du har lätt för att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Erfarenhet av lagerarbete eller logistik är meriterande, liksom truckkort och kunskap inom hydraulik, men det viktigaste är din vilja att lära dig och bidra till ett välfungerande team.
Du är ordningsam, gillar att ha struktur i ditt arbete och förstår vikten av att leverera hög kvalitet till våra kunder.
Vi tror att du har:
Ett öga för noggrannhet och ordning.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Intresse för praktiskt arbete inom lager och logistik.
Trivs med ett aktivt arbete.
Grundläggande datorvana för att hantera order och leveranser.
Erfarenhet av lagerarbete och/eller truckkort är meriterande, men inget krav.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Du är en person som gillar att lära dig nya saker, som ser utmaningar som något positivt och som har ett naturligt driv att komma framåt.
Vi erbjuder:
En trygg och familjär arbetsplats med stark laganda
En bred och varierad roll med mycket frihet under ansvar
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och kommersiellt
Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
För att främja våra medarbetares utveckling erbjuder vi möjligheter till vidareutbildning inom relevanta områden, utifrån behov och intresse.
Anställningsvillkor
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader. Därefter finns goda möjligheter till fast anställning. Lön sätts individuellt baserat på din kompetens, erfarenhet och bakgrund.
Anställningstyp
Heltid
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till jobb@hydramobil.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
