Vi söker installationselektriker - Göteborg

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg
2025-09-26


Installationselektriker - eLinked söker dig!

Är du installationselektriker med yrkesstolthet och vilja att utvecklas? Då kan du vara den vi söker!
eLinked växer och söker nu flera installationselektriker till våra kunders projekt i Göteborgsområdet.



Om rollen

Som installationselektriker kommer du att arbeta med:

Elinstallationer i bostäder, kontor, industri och lokaler

Kabeldragning, montering och inkoppling enligt ritningar

Installation av belysning, kraft och elcentraler.

Slutkontroller och dokumentation av arbetet

Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen

Du kommer att arbeta både självständigt och i team, beroende på projektets storlek och fas.


Vi söker dig som:

Har giltigt ECY-certifikat eller likvärdig behörighet

Har flera års erfarenhet av elinstallation inom bostäder, kontor eller kommersiella fastigheter

Är noggrann, driven och har god förmåga att samarbeta

Kan läsa ritningar och utföra arbetet enligt gällande regler och standard

Har B-körkort

Behärskar svenska i tal och skrift (krav, då dokumentation och kommunikation sker på svenska)




Vi erbjuder:

Tillsvidareanställning med konkurrenskraftig lön

Kollektivavtal (Installationsavtalet) med trygga villkor

Resor/traktamente enligt avtal

Arbetstelefon och dator/surfplatta vid behov

Tjänstepension och försäkringar via Fora

Friskvårdsbidrag och tillgång till gym

Kompetensutveckling och utbildningar

God arbetsmiljö och nära kontakt med projektledning

Sociala aktiviteter och stark laganda



Vem är du?

Du är en skicklig elektriker som är van vid att ta ansvar, följa tidplaner och leverera hög kvalitet. Du tycker om varierade arbetsuppgifter och vill vara en del av ett tryggt och professionellt lag.


Publiceringsdatum
2025-09-26

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval.Bifoga CV och gärna referenser.Välkommen till eLinked - här bygger vi framtiden tillsammans!

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sevgi Yilmaz
sevgi@elinked.se

Jobbnummer
9528104

