Vi söker installationselektriker - Göteborg
2025-09-26
Installationselektriker - eLinked söker dig!
Är du installationselektriker med yrkesstolthet och vilja att utvecklas? Då kan du vara den vi söker!
eLinked växer och söker nu flera installationselektriker till våra kunders projekt i Göteborgsområdet.
Om rollen
Som installationselektriker kommer du att arbeta med:
Elinstallationer i bostäder, kontor, industri och lokaler
Kabeldragning, montering och inkoppling enligt ritningar
Installation av belysning, kraft och elcentraler.
Slutkontroller och dokumentation av arbetet
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Du kommer att arbeta både självständigt och i team, beroende på projektets storlek och fas.
Vi söker dig som:
Har giltigt ECY-certifikat eller likvärdig behörighet
Har flera års erfarenhet av elinstallation inom bostäder, kontor eller kommersiella fastigheter
Är noggrann, driven och har god förmåga att samarbeta
Kan läsa ritningar och utföra arbetet enligt gällande regler och standard
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift (krav, då dokumentation och kommunikation sker på svenska)
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med konkurrenskraftig lön
Kollektivavtal (Installationsavtalet) med trygga villkor
Resor/traktamente enligt avtal
Arbetstelefon och dator/surfplatta vid behov
Tjänstepension och försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag och tillgång till gym
Kompetensutveckling och utbildningar
God arbetsmiljö och nära kontakt med projektledning
Sociala aktiviteter och stark laganda
Vem är du?
Du är en skicklig elektriker som är van vid att ta ansvar, följa tidplaner och leverera hög kvalitet. Du tycker om varierade arbetsuppgifter och vill vara en del av ett tryggt och professionellt lag.
Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval. Bifoga CV och gärna referenser. Välkommen till eLinked - här bygger vi framtiden tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se
