Vi söker hjullastarförare

Optima Bemanning AB / Maskinförarjobb / Norrköping
2026-08-05


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Visa alla jobb hos Optima Bemanning AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Åtvidaberg eller i hela Sverige

Optima bemanning AB är ett bemannings och rekryteringsföretag med inriktning emot den tunga industrin. Vi arbetar på uppdrag från kund över hela Sverige. Vi har säte i Östergötland. Du som söker tjänsten har minst 5 år som maskinförare.
Vi söker nu 2 duktiga och självgående materialhanterare med förarbevis för lastmaskin C2 för uthyrning till vår kund i Norrköping.
Har du någon gång kört materialhanterare (grävmaskin med gripklo) är detta mycket meriterande.
Du har flera år i branschen och du tycker om och brinner för ditt arbete!
Förutom maskinkörning ställs också krav på kunskap inom materialhantering. Du tar emot, lossar, klassar in material samt packar och skickar materialet vidare i kedjan. Du använder hjullastare samt materialhanterare varpå körkort C2 är ett krav för denna tjänst.
#jobb

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@optimabemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Optima Bemanning AB (org.nr 559108-6854), http://www.optimabemanning.se
603 66  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Optima Bemannaning AB

Jobbnummer
10023014

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