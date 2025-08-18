Vi söker grillkock

Istan och Bul AB / Kockjobb / Göteborg
2025-08-18


Vår restaurang Istan & Bul ligger beläget i Göteborg. Vi serverar Turkisk cousine och erbjuder både lunch och middag samt har öppet alla dagar i veckan. Bra kommunikation då restaurangen ligger knappt 10 minuter från Göteborgs centralstation.

2025-08-18

Vi söker dig som tillsammans med restaurangens övriga kockar och restaurangbiträden genomför restaurangens dagliga arbetsuppgifter. Uppgifterna är främst att tillaga och servera mat till gästerna, beställning av råvaror, inventering.

Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig!

Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: arif_tekin28@hotmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Istan och Bul AB (org.nr 559066-2630)
Fabriksgatan 1 (visa karta)
417 24  GÖTEBORG

Istan & Bul AB

9462456

