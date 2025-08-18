Vi söker grillkock
2025-08-18
Arbetsplatsbeskrivning
Vår restaurang Istan & Bul ligger beläget i Göteborg. Vi serverar Turkisk cousine och erbjuder både lunch och middag samt har öppet alla dagar i veckan. Bra kommunikation då restaurangen ligger knappt 10 minuter från Göteborgs centralstation.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med restaurangens övriga kockar och restaurangbiträden genomför restaurangens dagliga arbetsuppgifter. Uppgifterna är främst att tillaga och servera mat till gästerna, beställning av råvaror, inventering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: arif_tekin28@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Istan och Bul AB
(org.nr 559066-2630)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
417 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Istan & Bul AB Jobbnummer
9462456