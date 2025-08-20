Vi söker Frukostvärdinna!
2025-08-20
Är du en morgonpigg person som älskar att ge gäster en bra start på dagen? Vi på Hotel von Kraemer söker nu en engagerad och serviceinriktad frukostvärdinna till vårt team.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Som frukostvärdinna ansvarar du för att ge våra gäster en varm och välkomnande upplevelse på morgonen. Du ser till att frukostbuffén alltid är fräsch och välfylld, håller ordning i matsalen och möter gästerna med ett leende. Arbetstiderna är främst tidiga morgnar och helger.Arbetsuppgifter
Förbereda, duka upp och fylla på frukostbuffén
Ta emot och hjälpa gäster i matsalen
Hålla rent och snyggt i frukostmatsalen och köket
Säkerställa att våra gäster känner sig omhändertagna och får en positiv start på dagen
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och har lätt för att bemöta människor
Trivs med att jobba i ett högt tempo och har öga för detaljer
Är morgonpigg och pålitlig
Har erfarenhet av liknande arbete inom hotell, restaurang eller café (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
Ett trevligt och familjärt arbetsklimat
En arbetsplats där service och kvalitet står i centrum
Möjlighet till utveckling inom hotell- och restaurangbranschen
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan och CV till, madeleine.pettersson@hotelvonkraemer.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: madeleine.pettersson@hotelvonkraemer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvädrinna". Arbetsgivare Kommunalförbundet Skandionkliniken
(org.nr 222000-2097)
Von Kraemers Allé 26 (visa karta
)
751 36 UPPSALA Arbetsplats
Kommunalförbundet Avancerad Kontakt
Frukostansvarig
Madeleine Pettersson madeleine.pettersson@hotelvonkraemer.se Jobbnummer
9468114