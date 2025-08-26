Vi söker frukostpersonal till vintern!
2025-08-26
Vi söker frukostpersonal till kommande vintersäsong.
Som frukostpersonal hos oss så preparerar du den varma och den kalla frukosten samt sköter om frukostbuffén under frukostens öppettider. Har du erfarenhet av kallskänks- eller kaféjobb från tidigare anställningar så är det toppen!
Anställning gäller dec-april.
Vi ser helst att du söker via länken nedan.https://www.fjallgarden.se/jobba-hos-hotellfjallgarden
Välkommen in med din ansökan.
Hotell Fjällgården har ett unikt läge, mitt i backen men ändå mitt i byn. Med den nya sexstolsliften, Fjällgårdsexpressen, tar du dig snabbt och enkelt bort till de större liftsytemen och de brantare backarna. Bergbanan, som också finns precis utanför dörren, tar dig ner till byn på några minuter.
Gå även in på hemsidan www.fjallgarden.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@fjallgarden.se
